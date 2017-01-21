21 Ocak 2017

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Hakemler bilgilerini güncelledi

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Hakemler bilgilerini güncelledi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 18-20 Ocak tarihleri arasında organize ettiği, 2016-2017 Sezonu Kış Semineri dün tamamlandı

 

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 18-20 Ocak tarihleri arasında organize ettiği, 2016-2017 Sezonu Kış Semineri dün tamamlandı

Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşen seminerin son gününde TFF MHK Üyesi Murat Ilgaz, hakemlere Video Yardımcı Hakemlik sistemi konusunda genel bilgilendirme yaptı.

Daha sonra Merkez Hakem Kurulu hakemlere, kural bilgilerinin güncel tutulmasına yönelik, yazılı sınav  gerçekleştirdi.

MHK EPAK Sorumlusu Derviş Atakan tarafından yapılan genel hatırlatma yanında, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan da 2016-2017 Futbol Sezonu 2. yarı talimatlarını hakemlere aktardı.

 

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Havadis Gazetesi

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