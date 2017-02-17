17 Şubat 2017

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Haftasonu hava nasıl olacak?

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Haftasonu hava nasıl olacak?
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Hafta sonu genellikle az bulutlu geçecek, Salı ve Çarşamba günleri ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Şubat arasındaki dönemi kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Hafta sonunun az bulutlu geçmesinin ardından, Pazartesi günü parçalı bulutlu, Salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı çok bulutlu ve Cuma günü ise az bulutlu olacak.

Rüzgar ise yarın Güney ve Doğu; diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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