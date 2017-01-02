Hafta başına 24 gol

Süper Lig’in ilk devresindeki 15 haftada toplam 365 gol atılırken, en çok gol atılan hafta 35 gol ile 13. hafta oldu

GOLLERDE EN KISIRI İLK HAFTA:

Süper Lig’de iki maçın ertelendiği ve toplam 13 golün atıldığı 14. haftayı tamamlanmamış olarak dikkate aldığımızda, 17 golün kaydedildiği ilk hafta en az golün atıldığı hafta oldu

HAFTALIK GOL ORTALAMASI 24:

Ligdeki 15 haftada en çok gol atılan haftalar 35 gol ile 13. hafta, 33 gol ile 15. hafta ve 32 gol ile 11. hafta oldu. Ligin ilk devresinde hafta başına ortalama 24 gol düştü

Ahmet ÖZSOY

K-Pet Süper Lig’de ilk devre oynanan 118 maçta toplam 365 gol atıldı ve haftalık ortalama hesaplandığında her haftaya ortalama 24 gol düştü. İki maçın ertelendiği ve toplam 13 golün atıldığı 14. haftanın tamamlanmamış olduğunu dikkate alarak değerlendirme yaptığımızda en az gol atılan haftanın 17 gol ile ilk hafta olduğu görülüyor.

Geride kalan 15 haftada en çok golün atıldığı hafta 35 gol ile 13. hafta oldu. 35 gollü 13. haftayı ise 33 gol ile 15. hafta ve 32 golle 11. hafta takip ediyor. İlk devrede 4 ayrı haftada toplam 25 gol atılırken, 2 hafta ise 24’er gol ile geçildi.

İlk devredeki 118 maçta atılan 365 gol baz alındığında maç başına ortalama 3 gol düşerken, 9. haftada alınan sonuçlar dikkat çekti. Ligdeki 15 haftada sadece 9. haftada berabere biten maç olmazken oynanan 8 maçın 5’inin de 2-0 bitmesi gözlerden kaçmadı. Ayrıca bu haftadaki 8 maçın 7’sinde mağlup olan takımlar gol atma başarısı da gösterememiş.

Süper Lig’de hafta başına atılan gol sayıları şöyle:

1.hafta: 17 gol

2.hafta: 25 gol

3.hafta: 20 gol

4.hafta: 25 gol

5.hafta: 25 gol

6.hafta: 25 gol

7.hafta: 24 gol

8.hafta: 27 gol

9.hafta: 19 gol

10.hafta: 21 gol

11.hafta: 32 gol

12.hafta: 24 gol

13.hafta: 35 gol

14.hafta: 13 gol

15.hafta: 33 gol