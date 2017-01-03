Hadise, Azerbaycan’da 2 Saatte 500 Bin TL Kazandı

Yılbaşı konserinde Bakü’de sahne alan Hadise, 30 bin kişinin izlediği konserde 2 saat için 500 bin TL aldı.

Hadise, yılbaşı gecesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda sahneye çıktı. 2 saat için 500 bin TL alan Hadise’nin kıyafetini kardeşi modacı Derya Açıkgöz tasarlamıştı.

30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Hadise, yılbaşı gecesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda sahneye çıktı. 30 bin kişinin izlediği yılbaşı konseriyle stadın açılışı da yapıldı.

2 SAATTE 500 BİN TL ALDI

2 saat için 500 bin TL alan Hadise’nin kıyafetini kardeşi modacı Derya Açıkgöz tasarlamıştı.