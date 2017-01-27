HABERİMİZ olması için ölmeleri mi gerekiyor?

Nerde bizim “sosyal devlet” anlayışımız?

Nerde bizim “komşusu açken tok yatmayan” hayat felsefemiz?

Nerde insanlığımız?

Ya da hepsini geçtim…

“Utanıyor muyuz?” artık…

Utanıp, arlanmaktan da vazgeçtik biliyor musunuz?

Sorun şu:

İki kardeş, Lefkoşa’da sefalet içerisinde yaşıyor.

Kimse farkında değil.

Sosyal devlet falan hak getire…

Belki belediye farkında…

Ama o da bir işe yaramamış anlaşılan.

Yıkık dökük bir ev…

Yırtık pırtık şilteler…

Fareler evi istila etmiş.

İki kardeş…

Surlariçi’nde…

Tarihi Akkavuk Sokak’ta…

Kıbrıslı Türk Emine ve Erhan Özkın kardeşler…

1974’ten beri aynı evde yaşıyorlar…

Kardeş kardeş…

Başka da aile yakınları yok öğrenebildiğimiz kadarı ile…

İkisi de hasta…

İkisi de çok yaşlı…

Evde fareler cirit atıyor…

Buzluk yok…

Elektrik bir var bir yok…

İki kardeş kendilerine malik değil…

İki odalı bir ev…

Evin tavanı var mı yok mu belli değil…

Yazın sıcağı, kışın soğuğu, yağmuru evin içinde…

Evin tek lüksü yorgan…

O da soğuktan koruyor.

Evde kullanılabilir eşya yok…

Nasıl fark edildi?

Olmayan mutfakta, gaz sızıntısı oldu dün…

Gaz sızıntısı yangına neden oldu…

Ve yine olmayan evin olmayan mutfak kısmı yandı…

Belediye geldi olay yerine…

Müdahale etti.

Önce evin çöplerini temizledi…

3 kamyon çöp…

Kardeşler “çöplerini” vermek istemedi…

Evini kendisi temizlemek istedi…

Yaşama imkanına kavuştu. Ancak ev halen yaşanılır durumda değil…

Sorun ne?

Özkın kardeşler sadece bir örnek…

Nedir sosyal devlet…

Sosyal belediye…

“E almak istedik evden ama, çıkmadılar…”

Bugün bunları duyacağız…

Neye yarayacak?

Neyi çözecek?

Özkın kardeşler gibi, artık onlarca aile var bu ülkede…

Sorun budur…

Devlet artık “sosyal devlet” dahi olamıyor…

Artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, sadece devlet değil…

İnsanı da “sosyal” yönünü yitirmekte…

Özkın kardeşler sadece bir örnektir…

Bu da hepimizin ayıbıdır…