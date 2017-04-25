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25 Nisan 2017

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Kıbrıs

Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Atagül getirildi

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Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Atagül getirildi
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KKTC Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Tamer Atagül getirildi.

Birlikten  yapılan açıklamaya göre,  22 Nisan’da  gerçekleşen 6. olağan genel kurulun ardından bugün görev dağılımı gerçekleştirildi.

Buna göre, Birlik Başkanlığı’na Tamer Atagül , Genel Sekreterliğe Raziye Dağda ve Saymanlığa Arif Latif getirilirken , Cem Çardak ve Tarkan Kavaz  faal üye olarak belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu, toplantıda , iki yıllık dönem süresince kameramanların sorunlarının çözülmesi , hak ve menfaatlerinin günün koşullarına yönelik uyarlanması yönünde mücadele etmeyi  kararlaştırdı.

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