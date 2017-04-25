Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Atagül getirildi

KKTC Haber Kameramanları Birliği’nde Başkanlığa Tamer Atagül getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan’da gerçekleşen 6. olağan genel kurulun ardından bugün görev dağılımı gerçekleştirildi.

Buna göre, Birlik Başkanlığı’na Tamer Atagül , Genel Sekreterliğe Raziye Dağda ve Saymanlığa Arif Latif getirilirken , Cem Çardak ve Tarkan Kavaz faal üye olarak belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu, toplantıda , iki yıllık dönem süresince kameramanların sorunlarının çözülmesi , hak ve menfaatlerinin günün koşullarına yönelik uyarlanması yönünde mücadele etmeyi kararlaştırdı.