Güzelyurt’ta gece maçı

Futbol Federasyonu ikinci devrenin ilk 4 hafta maç programını açıkladı. İlk 3 hafta 3 bölgede gece maçı oynanacak. Lefkoşa ve Girne’nin ardından;

DOĞAN-OCAK DERBİSİ İLE BAŞLIYOR: Sezonun ikinci devresi ülkemizin en önemli derbi maçlarından olan Doğan-Ocak maçı ile başlayacak. Girne’deki derbi maçı 27 Ocak Cuma akşamı oynanacak ve saat 18.30’da başlayacak. İkinci devrenin ilk 4 haftasındaki diğer maçlar saat 14.30’da başlayacak

LEFKOŞA VE GİRNE’NİN ARDINDAN GÜZELYURT: Spor Dairesi’nin ışıklandırılması için yoğun uğraş verdiği Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı 18’inci hafta ilk gece maçına ev sahipliği yapacak. 10 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da başlayacak Binatlı-Baf gece maçı ile stat yenilenen hali ve Üner Berkalp ismi ile görücüye çıkmış olacak

2016-2017 futbol sezonunun ikinci devresi 27 Ocak Cuma gecesi oynanacak derbi maçıyla başlayacak. Futbol Federasyonu K-Pet Süper Lig’de sezonun ikinci devresinin ilk 4 haftalık maç programını açıkladı. Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig’de 2.devre perdesi Doğan-Ocak derbisi ile 27 Ocak Cuma akşamı Girne’de açılacak.

27-28-29 Ocak tarihlerinde oynanacak 16’ıncı hafta maçları ile sezonun ikinci devresine başlanacak. İkinci devre ile birlikte gece maçları mesaisi de başlıyor.

Federasyonun açıklaması doğrultusunda ikinci devrenin ilk 4 haftasında 3 gece maçı oynanacak. Sadece 19’uncu haftada gece maçı oynanmayacak ancak Lefkoşa ve Girne’nin ardından Güzelyurt’ta da gece maçı oynanmaya başlanıyor.

ÜNER BERKALP ZAFER STADI

Spor Dairesi’nin sezonun ilk devresinden başlattığı yenileme çalışmaları doğrultusunda ışıklandırılacak olan Güzelyurt Zafer Stadı’na merhum spor adamı Üner Berkalp’ın isminin verildiğini duyurmuştuk.

Buna göre Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı’nda ikinci devre itibarı ile gece maçları da başlayacak ve ilk kez Güzelyurt’ta resmi bir lig maçı gece oynanmış olacak.

Federasyon bu ilk için resmi tarihi 10 Şubat Cuma olarak duyurdu. Sezon un 18’inci haftasında karşılaşacak iki bölge takımı olan Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun maçı 10 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da başlayacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

Hafta

27 Ocak Cuma

Saat 18.30: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

28 Ocak Cumartesi

Yenicami-Yalova

Mağusa Türk Gücü-GAÜ Çetinkaya

Binatlı-Mormenekşe

Değirmenlik-Gençlik Gücü

29 Ocak Pazar

Küçük Kaymaklı-Lefke

Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu

Dumlupınar-Cihangir

Hafta

4 Şubat Cumartesi

Mormenekşe-Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu-Dumlupınar

Lefke-Doğan Türk Birliği

5 Şubat Pazar

Türk Ocağı-Değirmenlik

Cihangir-Binatlı

Gençlik Gücü-Yenicami

Yalova-Gençler Birliği

6 Şubat Pazartesi

Saat 18.30: GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı

Hafta

10 Şubat Cuma

(Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı)

Saat 18.30: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu

11 Şubat Cumartesi

Yenicami-Türk Ocağı

Mağusa Türk Gücü-Cihangir

Doğan Türk Birliği-Değirmenlik

Gençler Birliği-Gençlik Gücü

12 Şubat Pazar

Küçük Kaymaklı-Mormenekşe

Dumlupınar-Yalova

Lefke-GAÜ Çetinkaya

Hafta

18 Şubat Cumartesi

Yalova-Binatlı

Mormenekşe-Lefke

Değirmenlik-Yenicami

GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği

19 Şubat Pazar

Türk Ocağı-Gençler Birliği

Cihangir-Küçük Kaymaklı

Gençlik Gücü-Dumlupınar

Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü