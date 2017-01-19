Güzelyurt’ta gece maçı

Futbol Federasyonu ikinci devrenin ilk 4 hafta maç programını açıkladı. İlk 3 hafta 3 bölgede gece maçı oynanacak. Lefkoşa ve Girne’nin ardından;
DOĞAN-OCAK DERBİSİ İLE BAŞLIYOR: Sezonun ikinci devresi ülkemizin en önemli derbi maçlarından olan Doğan-Ocak maçı ile başlayacak. Girne’deki derbi maçı 27 Ocak Cuma akşamı oynanacak ve saat 18.30’da başlayacak. İkinci devrenin ilk 4 haftasındaki diğer maçlar saat 14.30’da başlayacak
LEFKOŞA VE GİRNE’NİN ARDINDAN GÜZELYURT: Spor Dairesi’nin ışıklandırılması için yoğun uğraş verdiği Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı 18’inci hafta ilk gece maçına ev sahipliği yapacak. 10 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da başlayacak Binatlı-Baf gece maçı ile stat yenilenen hali ve Üner Berkalp ismi ile görücüye çıkmış olacak
2016-2017 futbol sezonunun ikinci devresi 27 Ocak Cuma gecesi oynanacak derbi maçıyla başlayacak. Futbol Federasyonu K-Pet Süper Lig’de sezonun ikinci devresinin ilk 4 haftalık maç programını açıkladı. Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig’de 2.devre perdesi Doğan-Ocak derbisi ile 27 Ocak Cuma akşamı Girne’de açılacak.
27-28-29 Ocak tarihlerinde oynanacak 16’ıncı hafta maçları ile sezonun ikinci devresine başlanacak. İkinci devre ile birlikte gece maçları mesaisi de başlıyor.
Federasyonun açıklaması doğrultusunda ikinci devrenin ilk 4 haftasında 3 gece maçı oynanacak. Sadece 19’uncu haftada gece maçı oynanmayacak ancak Lefkoşa ve Girne’nin ardından Güzelyurt’ta da gece maçı oynanmaya başlanıyor.
ÜNER BERKALP ZAFER STADI
Spor Dairesi’nin sezonun ilk devresinden başlattığı yenileme çalışmaları doğrultusunda ışıklandırılacak olan Güzelyurt Zafer Stadı’na merhum spor adamı Üner Berkalp’ın isminin verildiğini duyurmuştuk.
Buna göre Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı’nda ikinci devre itibarı ile gece maçları da başlayacak ve ilk kez Güzelyurt’ta resmi bir lig maçı gece oynanmış olacak.
Federasyon bu ilk için resmi tarihi 10 Şubat Cuma olarak duyurdu. Sezon un 18’inci haftasında karşılaşacak iki bölge takımı olan Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun maçı 10 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da başlayacak.
PROGRAM ŞÖYLE:
- Hafta
27 Ocak Cuma
Saat 18.30: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı
28 Ocak Cumartesi
Yenicami-Yalova
Mağusa Türk Gücü-GAÜ Çetinkaya
Binatlı-Mormenekşe
Değirmenlik-Gençlik Gücü
29 Ocak Pazar
Küçük Kaymaklı-Lefke
Gençler Birliği-Baf Ülkü Yurdu
Dumlupınar-Cihangir
- Hafta
4 Şubat Cumartesi
Mormenekşe-Mağusa Türk Gücü
Baf Ülkü Yurdu-Dumlupınar
Lefke-Doğan Türk Birliği
5 Şubat Pazar
Türk Ocağı-Değirmenlik
Cihangir-Binatlı
Gençlik Gücü-Yenicami
Yalova-Gençler Birliği
6 Şubat Pazartesi
Saat 18.30: GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı
- Hafta
10 Şubat Cuma
(Güzelyurt Üner Berkalp Zafer Stadı)
Saat 18.30: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu
11 Şubat Cumartesi
Yenicami-Türk Ocağı
Mağusa Türk Gücü-Cihangir
Doğan Türk Birliği-Değirmenlik
Gençler Birliği-Gençlik Gücü
12 Şubat Pazar
Küçük Kaymaklı-Mormenekşe
Dumlupınar-Yalova
Lefke-GAÜ Çetinkaya
- Hafta
18 Şubat Cumartesi
Yalova-Binatlı
Mormenekşe-Lefke
Değirmenlik-Yenicami
GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği
19 Şubat Pazar
Türk Ocağı-Gençler Birliği
Cihangir-Küçük Kaymaklı
Gençlik Gücü-Dumlupınar
Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü