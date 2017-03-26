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27 Mart 2017

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Güzelyurt’ta feci kaza!

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Güzelyurt’ta feci kaza!
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Güzelyurt’ta bugün meydana gelen iş kazasında 10 yaşındaki Erdem Hırka yaralandı.

Güzelyurt- Kalkanlı arasında, Muharrem Kural, yönetimindeki traktörle arkasına takılı çapa makinesi ile tarlalarını çapaladığı sırada, traktörün çamurluğu üzerinde oturmakta olan Erdem Hırka’nın, dengesini kaybederek düşmesi sonucu çapa makinesi sağ ayak bileğini kesti.

Erdem Hırka, olayın ardından kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.

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