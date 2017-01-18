Güzelyurt’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle geciken Güzelyurt Belediyesi III. Etap asfalt dökümlerine 17 Ocak’ta başlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre ihale, yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon çalışmaları sırasında yıpranan yolları kapsıyor.

Yaklaşık 6 bin 422 ton asfaltın kullanılacağı ihale hava şartlarının elverdiği süre zarfında tamamlanacak.

Güzelyurt Belediyesi sürücülerin trafik yönlendirme işaretlerine uymalarını isterken, oluşan gecikmeden dolayı halkın gösterdiği anlayış için teşekkür etti.