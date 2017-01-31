Güzelyurtlu hastanesini istiyor

Güzelyurt’a hastane işi arap saçına döndü. Müteahhit kendi arasında kavga ediyor, siyaset çözüm üretemiyor. Nüfusu hızla artan Güzelyurt’ta ise vatandaşlar sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyor

GINA GELDİ: Güzelyurt Hastanesi için yer ayrıldı, ihaleye çıkıldı ancak devam eden anlaşmazlık ve kavga nedeniyle henüz temel atılamadı. Müteahhitler kendi arasında kavga ederken, konu ikinci kez yargıya gidiyor. Güzelyurtlu ise tartışma değil, icraat istiyor

TEMEL ATILSIN: Güzelyurtlu vatandaşlar, Havadis’e yaptıkları açıklamada, nüfusu hızla artan, iki üniversiteyi kent sınırları içerisinde barındıran ilçe merkezine hastanenin “ödül” değil, gereklilik olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, bir an önce tartışmaların biterek, temelin atılmasını bekliyor

YARGI ÜZERİNE YARGI: İhaleyi kazanan firma, iptal kararını mahkemeye götürdü, iptal ettirdi. Şimdi de Müteahhitler Birliği “ihale yönteminde usulsüzlük” gerekçesi ile mahkemeye gidiyor. Müteahhitler arasındaki anlaşmazlık ve bitmeyen mahkeme süreci, Güzelyurt halkını mağdur ediyor

SUCUOĞLU YARGIYI BEKLİYOR: Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kendilerinin bir an önce hastane inşaatının başlamasını istediklerini söyledi. Sucuoğlu, müteahhitler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle konunun mahkemede olduğunu belirtti, “Elimiz kolumuz bağlı. Mahkeme sonucunu bekliyoruz” dedi

Duygu ALAN

Güzelyurt Hastanesi projesi müteahhitlerin kendi arasındaki anlaşmazlık ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle bekliyor.

12 milyon TL keşifle çıkılan ilk ihale, bakanlıklar arasındaki anlaşmazlık ve son anda ihale sürecinde yapılan değişiklik nedeniyle mahkemelik oldu. İhale, Kofalı İnşaat’a kalsa da, Müteahhitler Birliği sürece karşı çıktı. Önce ihale iptal edildi, sonra iptal kararı mahkemeden döndü.

Şimdi ise, Müteahhitler Birliği Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak, “iptal kararının” uygulanmasını istedi.

Müteahhitler kendi arasında mahkeme sürecini devam ettirirken, Güzelyurt halkı da yaşananlara isyan etti. Havadis’e konuşan vatandaşlar,bir an önce sürecin noktalanmasını istedi.

Yeni bir ara emri

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Güzelyurt hastanesi ihalesi konusunda Yüksek İdare Mahkemesi’ne bugün ara emri başvurusu yapacak.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “mahkemenin kararı neyse biz o kararı uygulayacağız” noktasında.

CTP Güzelyurt Milletvekili Dr. Hüseyin Erçal, sağlık alanındaki yatırımlarının karşılığı düşünülmeden yapılması gereken yatırımlar olduğunu ifade etti.

Dr. Erçal, 1983 yılından beri her platformda “Güzelyurt’a ikinci basamak bir hastane inşa edilmeli” düşüncesini savunduğunu kaydederek, “Çünkü insanların kaliteli hizmet alabilmesi ve ülke kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, projenin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında bölge halkı ile hem fikir.

Sucuoğlu: Mahkemenin kararı uygulanacak

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt’ta yeni hastane Projesi konusunun şuanda yargı aşamasında olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden aldığım bilgi, konunun Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınacak olduğu yönünde. Mahkemenin kararı neyse biz o kararı uygulayacağız” diye konuştu.

Özçınar: Proje bir an önce hayata geçirilmelidir

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt hastanesi projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Özçınar, “Kurallar belli ve bu kurallara dayalı olarak ihale neticelendi, mahkeme de bir karar verdi. Bakıldığı zaman ihale bedelinin de altında bir teklif sunulmuştur. Teknik konuları dikkate alarak projeyi daha fazla geciktirmenin bir anlamı yoktur. Proje süratle hayat bulmalıdır” diye konuştu.

Mahmut Özçınar, hastane inşa edilmesi planlanan arazinin hemen karşısında bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin de önümüzdeki yıl faaliyete geçeceğine işaret ederek “Proje bir an önce hayata geçirilmelidir. Projenin hayat bulması ile hastane ile üniversite paralel büyüyecek” dedi.

Gürcafer: Kaybedilen zamanı telafi ederiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Güzelyurt’ta hastane yapılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ancak “bölge halkının hassasiyetinin arkasına saklanılarak usulsüzlük” yapılmasına asla göz yummayacaklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, mağdur olan müteahhitler adına bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde ara emri başvurusunda bulunacaklarını kaydederek, bulguların görüşülmesini ve kararın görüşülmesini talep edeceklerini ifade etti.

Gürcafer, önümüzdeki günlerde Güzelyurt’ta halka açık bir toplantı gerçekleştireceklerini ve konu ile yaşanan süreci, gelinen aşamayı halka anlatacaklarını kaydetti.

Erçal: Güzelyurt’a ikinci basamak bir hastane şart

CTP Güzelyurt Milletvekili Dr. Hüseyin Erçal, sağlık alanındaki yatırımlarının karşılığı düşünülmeden yapılması gereken yatırımlar olduğunu ifade etti.

Dr. Erçal, 1983 yılından beri her platformda “Güzelyurt’a ikinci basamak bir hastane inşa edilmeli” düşüncesini savunduğunu kaydederek, “Çünkü insanların kaliteli hizmet alabilmesi ve ülke kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Dr. Erçal, sağlık alanında yapılan yatırımların ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını savundu.

“Zaman kaybı birçok can aldı”

Zaman kavramının hayati önem taşıdığını kaydeden Dr. Hüseyin Erçal, meslek hayatında birçok hastayı, kendi imkanları çerçevesinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne taşıdığını söyleyerek, “Yol bir sırat köprüsüydü ve o sırat köprüsünde o hastanın neler yaşadığını bir hekim olarak ne hissettiğimi ben biliyorum” diye konuştu.

Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya sevki sırasında birçok hastanın da yaşamını yitirdiğini söyleyen Dr. Erçal, “O can kayıplarının sebebi de zaman kaybıdır. Güzelyurt’ta ikinci basamak bir hastanenin olmamasıdır” dedi.

“Herkes hatalı”

Güzelyurt Hastanesi projesinin hayata geçirilmemesinde herkesin bir parça hatası bulunduğunu söyleyen CTP Güzelyurt Milletvekili Dr. Hüseyin Erçal, şunları söyledi: “Siyasetin hatası mevcut ihale şekli ve mevcut müteahhitlerin hizmet şeklini arzuladığı gibi idare edememesi, otorite ortaya koyup bu işi idare edememesidir. Ben bu hususta müteahhitler ile de görüştüm. Tüm taraflar kendi açısından halkı ancak vatandaşın talebi açısından baktığımda hepsi hatalıdır. İhaleyi almak isteyenler de ihaleyi vermek isteyenler de ihaleyi yönetenler de veya ihalenin iptal edilmesini isteyenler de hepsi hatalıdır.”