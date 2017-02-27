Güzelyurt Hastanesi’nin temeli bugün atıldı

Güzelyurt Hastanesi’nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, hastane ile ilgili detaylı bilgi vererek başladığı konuşmasına, hastane yapımı ile ilgili girişimleri anlattı.

Sucuoğlu, Güzelyurt bölgesinin ciddi ve katliteli sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle böyle bir adımı attıklarını söyledi.

Bugün atılan hastane temeli ile KKTC devletinin Güzelyurt’ta bir taş bile verilmeceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, hastane inşaatı ile ilgili bir takım skıntılar yaşandığını ancak söz konusu sıkıntıların aşılması ile bugün hastanenin temellerinin atıldığını söyledi.

Sucuoğlu, hastanenin Güzelyurt ve KKTC’ye hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Güzelyurt Kalkındırma Platformu Başkanı Şinasi Özdeş de Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na teşekkür plaketi verdi.

Özdeş, plaketi vermeden önce yaptığı konuşmasında, yıllardır Güzelyurt bölgesine yatırım yapılomadığını ifade ederek, bugün önemli bir adım atıldığını söyledi.

Güzelyurt’un asla verilmemesi gerektiğini de belirten Özdeş, bunun bilinci ile hareket edilmesini istedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de Güzelyurt bölgesine hayati önem katacak olan bir mutluluk yaşandığını anlattı.

120 yatak kapasiteli tam teşekkülü hastanenin temelinin atılacağını belirten Özgürgün, bu gibi yatırımların KKTC’nin temellerinin daha da güçlendirdiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk halkının bugünlere geldiğini anlatan Başbakan, atılımların bu topraklarda kökleşmenin ve var olmanın bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Hizmetin verilmesi ve sözde kalmaması için, verilen sözlerin tutulmasının önemli olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, “Güzelyurt KKTC’nin toprağıdır ve en değerli en güzide bölgesidir. Biz bu bölgedeki belirsizliğin gerçek dışı olduğunun anlaşılması noktasında bugün bu toplantıyı gerçekleştirdik”dedi.

Rum liderin açıklamalarını da eleştiren Başbakan, Rumların zihniyetinin yıllardır aynı olduğunu ve bunun hiç değişmediğini anlattı.

Türk tarafının iyi niyetle görüşmelere katıldığını ifade eden Özgürgün, “Türk tarafı daha ne kadar iyi niyetli olacak. Türk tarafı anlaşma adına uzun süredir ortaya koydu ve zaman adına boş birşey olmayan bu süreci devam ettirdi. Ancak Rum meclisinin son aldığı karar Rumların düşüncesinin ne olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Türk tarafının toprağına sahip çıktığını göstermesi için yöneticinin de hükümetinin de bu çabayı somutlaştıran yatırımları hayata geçirmesi gerektginini ifade den Başbakan, bu konuda ileriki zamanlarda bir takım yatırımlar da yapılacağını, gerek yol gerekse de diğer konuda hükümetin bir çok projesi olduğunu anlattı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Başbakan Hüseyin Özgürgün’e plaket verdi.

Konuşmaların ardından Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli yetkililer tarafından atıldı.

KAYNAK: BRTK