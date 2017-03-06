Güvensizlik önergesi bilgiye sunuldu

Ana muhalefet CTP’nin hükümet aleyhine geçen perşembe sunduğu güvensizlik önergesi bugün milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Önergenin dikkate alınıp alınmaması yarın toplanacak Genel Kurul’da oylanacak.

Dikkate alınması reddedilirse süreç bitecek. Kabul edilirse, Danışma Kurulu önerge için görüşme günü belirleyecek. Genel Kurul’da görüşüldükten bir tam gün sonra da oylanacak. Oylamada Güvensizlik Önergesi’nin kabulü için 26 oy gerekiyor.

Erken seçim tartışmalarının yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Harita Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülerek kabul edildi.

Başbakanlık Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi okundu.

GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ

Toplantıda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisine bağlı bazı milletvekilleri Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekilleri ile Bağımsız Lefkoşa milletvekili Mehmet Çakıcı’nın birlikte sundukları Başbakan Hüseyin Özgürgün ve hükümeti hakkında güvensizlik önergesi okundu.

Önerge üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Erhürman, hükümetin karar alma süreçlerini ciddiyetle çalıştırmadığını söyledi.

Erhürman, Özgürgün ve Denktaş’ın Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarına işaret ederek, mali protokolle ilgili süreç konusunda eleştiride bulundu.

“Bazı kavramlarla ilgili gereksiz alınganlık yapılıyor” diyen Erhürman, azınlık hükümetiyle ilgili tanımı yaptı ve bu hükümetin azınlık hükümeti olduğunu belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetin icraatlarını eleştirdi. Angolemli, hükümete güvensizlik önergesi verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Angolemli, güvensizlik önergesi oylamasına “evet” diyeceklerini belirtti.

DENKTAŞ

Ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz aldı.

Denktaş, “Hükümet doğru adımları atıyor” dedi.

Azınlık hükümeti ifadelerine de değinen Denktaş, “Bu azınlık değil, 26 vekilli bir çoğunluktur” diye konuştu.

“OY DOĞRULTUMUZU YARIN ORTAYA KOYACAĞIZ”

Güvensizlik önerisinin yarın görüşüleceğini ifade eden Denktaş, “Hep birlikte sonucu göreceğiz. Oy doğrultumuzu yarın ortaya koyarız. Halkın bu hükümetten beklentileri var. İşler ağır ağır yerine getiriliyor. Elbette sorunlar var. Bunların üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Denktaş, kendilerini eleştiren CTP’nin tutumunu da eleştirdi.

ÖZGÜRGÜN: “SONUCA SAYGILI OLACAĞIZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, hükümetin uyumlu çalışması ve sorunlara çözüm bulma konusundaki kararlılığının devam ettiğini kaydetti.

Özgürgün, güvensizlik önergesi ne kadar doğalsa, çıkacak neticenin de o kadar doğal olacağını, 27 desteğinin devamının kendileri açısından büyük önem taşıdığını, bu desteğin gelmesinin ardından hükümet çalışmalarını daha da büyük bir kararlılıkla yürüteceklerini kaydetti.

Güvensizlik önergesi noktasında Meclis’in ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün çıkacak her türlü sonuca saygılı olunacağını sözlerine ekledi.

ANGOLEMLİ İŞ KAZALARI KONUSUNDA SÖZ ALDI

Genel Kurul’da daha sonra İç Tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, iş kazaları hakkında konuştu.

Yerli, yabancı, kaçak olsun söz konusu olanın insan yaşamı olduğunu belirten Angolemli, bir iş kazasının ardından Bakan’ın “denetlersek inşaat sektörü durur” demesini eleştirdi.

Bunun müteahhitleri rahatlattığını ve önlem almaktan kaçınmasına neden olduğunu belirten Angolemli, “Sayın bakanın çıkıp yanlış anlaşıldığını söylemesini bekliyoruz” dedi.

Angolemli bugüne kadar yaşanan kazalardan kaç tanesinin araştırmaya tabi tutulduğunu ve kaç olay hakkında işlem başlatıldığını sordu.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de sadece inşaatlarda değil her iş yerinde kaza olabileceğine dikkat çekti.

İş kazaları konusunda yasa ve tüzüklere bakmak gerektiğini dile getiren Saner, inşaatlardaki genel yapı denetimi eksikliğine değindi.

Saner, 28 Eylül 2016’da ilgili paydaşlarla yasal düzenlemeler için toplantı yaptıklarını anlattı.

Bakan Saner, hem yasal hem uygulama boyutundaki eksiklikleri tamamlamak için çalıştıklarını dile getirerek, Avrupa Birliği’ndeki istatistiklere de değindi.

Sektörü kayıt altına almak için yaptıkları çalışmalardan bahseden Saner, her iş yerinde kaza olabileceğini belirterek, “Cana zarar gelmemesi için uğraşmak zorundayız” dedi.

TAK BÜTÇESİ ONAYLANDI

Daha sonra özel gündeme geçildi. Bu bölümde Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar’ın komitenin tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

Haber alma özgürlüğünün anayasal bir gereklilik olduğuna değinen Angolemli, TAK’ı yeterli seviyede hizmet verecek bir noktaya getirmek gerektiğini söyledi.

Bunun için TAK bütçesinin gerekli noktaya getirilmesi gerektiğini, teknik eksikliklerin tamamlanması, personel artırımı yapılması, terfilerin açılması ve terfilerde objektif olunması gerektiğini dile getiren Angolemli, aksi halde kurumda huzursuzluk olacağını ve kurumun istendiği gibi hizmet veremeyeceğini dile getirdi.

TAK’ın ihtiyacı olan personel sayısı için bütçede kalem ayrılmadığını, TAK’ın bugünkü personeliyle çalışmak durumunda bırakıldığını söyleyen Angolemli, terfilerin Başbakan’ın imzasına kaldığını ancak Başbakan’ın bu konuda gerekli iradeyi kullanmadığını söyledi.

Angolemli, bu nedenlerle bütçeye ret oyu vereceklerini dile getirdi.

SOYER

Ardından söz alan Ferdi Sabit Soyer, erken seçim önergesine hükümetin evet oyu verdiğini dile getirerek Soyer, şu andan itibaren UBP-DP hükümetinin işlevsiz hale gediğini söyledi ve “topal ördek” benzetmesi yaptı.

Başbakan’ın güven tazeleyip yolumuza devam edeceğiz dediğini ancak ülkenin seçim atmosferine girdiğini ifade eden Soyer, bu şartlar altında hükümetin devamının ülkeye kötülük olduğunu dile getirdi.

Böyle bir durumda sorun çözmeye yönelik bir irade gösterilmesinin beklenemeyeceğini söyleyen Soyer, “Seçim ne kadar erkene alınırsa ülke için o kadar iyi olur” dedi.

Ülkedeki yayın organlarının telefon paketlerinden kazançlarının oldukça düşük olduğunu, 6 liralık paketin 1 -1,5 lirasının yayın organlarına kaldığını kaydeden Soyer, hükümetin basını destekleme çalışmaları kapsamında bu konuyu da gündeme alması ve bu alandaki vergiyi düşürmesi gerektiğini anlattı.

Soyer, yazılı ve görsel medyanın büyük sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

Türkiye kanallarında gösterilen dizilerin KKTC’de büyük ilgi gördüğünü dile getiren Soyer, bir dizide yer alan “Beni hiç olmazsa Kıbrıs’a kaçır” repliğine istinaden ülkeye ilişkin yaratılan algıya dikkat çekti.

Ülkede çok iyi sinemacılar olduğunu dile getiren Soyer, bu değerlerden yararlanmak gerektiğini anlattı.

Destek verilirken, medya kurumlarının çalışanların sosyal güvenliklerini ödeyip ödemediği, vergisini verip vermediğinin de kontrol edilmesini isteyen Soyer, medya alanındaki üretkenliği artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

TAK’ın faaliyetlerinin kendi rutini içinde ilerlediğini ancak mevcut sıkıntıların çözülmesi gerektiğini anlatan Soyer, terfilerin geciktirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bu konudaki tutukluğun siyasi güçle bir medya kurumunu baskı altına almak anlamına geldiğini anlatan Soyer, bunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

TAK’ın ücretsiz hizmet verdiğini anlatan Soyer, “Beleş sirke sizi ishal eder” sözlerini kullandı.

“Bu beleş servis önemli ölçüde verimsizliğe gidiyor” diyen Soyer, TAK’tan alınan haberlerin altına TAK rumuzu eklenmediğini bunun emek hırsızlığı anlamına geldiğini dile getirdi.

Soyer, TAK’ın kendi üretimine sahip çıkmayan bir pozisyonda olduğunu söyleyerek, TAK yönetimini böyle emek hırsızlıkları konusunda adım atmaya çağırdı.

TAK muhabirlerinin yaptığı röportajlar ve araştırma haberlerinin neden azaldığını soran Soyer, örneğin iş kazalarıyla ilgili neden araştırma haberi yapılmadığını sordu.

Soyer, “Buna birileri taş mı koyuyor?” sorusunu yöneltti.

Ferdi Sabit Soyer, Güney Kıbrıs basınında çıkan gelişmelerin toplum ve siyasiler tarafından öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bununla ilgili objektif haberciliğe önemli ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TAK’ın bu bağlamda verimsiz olduğunu söyleyen Soyer, Güney haberlerinin objektif şekilde haberleştirilmesi gerektiğini anlattı.

ŞAHALİ

Ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün en önemli kurumlarından olduğunu kaydetti.

Yıllar içinde TAK’ın irtifa kaybettiğini söyleyen Şahali, TAK’ın yeniliklere uyum sağlayamadığını belirtti.

TAK’ın artık Kıbrıs Türk medyasının birincil haber kaynağı noktasında olmadığını, haber kovalayan, haber yaratan durumda olmaktan çıktığını belirten Şahali, TAK’ın protokol haberciliği yapar noktaya geldiğini ifade etti.

Bunda İnsan kaynağı ve teknik olanakların eksikliğinin önemli payı olduğunu dile getiren Şahali, hem sayısal eksiklik hem de kademe ilerlemesi yaşanmaması yüzünden motivasyon kaybı yaşandığını dile getirdi.

Kendisinin de bir süre TAK Yönetim Kurulu’nda yer aldığını hatırlatan Şahali, terfi açılmamasının yarattığı motivasyon kaybına değindi.

TAK’taki terfi mekanizmasının bir an önce çalıştırılması gerektiğini söyleyen Şahali, bu mekanizmanın çalışmamasıyla ilgili bazı spekülatif bilgiler olduğunu anlattı

Şu anda TAK bünyesinde görünüp başka noktalarda basın danışmanı ya da bürokrat olarak görev yapılan kişiler olduğunu, bu kişilerin terfiye başvurma şansı olmayacağı için terfilerin açılmadığı iddialarına değinen Şahali, bu konuda bilgi istedi.

Görüşülen bütçede mümkün olmadığı çok net olarak görüldüğü halde yeni personel istihdamına büyük ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, haber yelpazesinin ve niteliğinin geliştirilmesi ve kurumun itibarının yukarı taşınması için insan kaynağı yetersizliğinin çözülmesi gerektiğini anlattı.

Şahali aksi halde alternatif ve TAK kadar güvenilir olmayan kaynakların spekülatif haberleri güvenliymiş gibi yayar pozisyona gelebileceğini kaydederek, bunun toplum için arzu edilmeyen bir sonuç olacağını anlattı.

TAK’ın şu anda yapısına uygun olmayan bir binada hizmete devam ettiğini söyleyen Şahali, “TAK’ın halihazırda başlamış inşaatı ne noktada?” sorusunu yöneltti.

TAK’ta son derece nitelikli bir insan kaynağı bulunduğunu anlatan Şahali, bu personelin kurum dışında çalıştırılmasıyla ilgili adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Haberciliğin 24 saat sürdüğü gerçeğinden hareketle TAK’ın mesai saatleri dışında tam teşekküllü şekilde çalışmasının sağlanması gerektiğini anlatan Şahali, TAK’tan alınan haberlerde mahreç kullanılmamasını da eleştirdi.

Şahali görüşülen bütçenin saydığı iyileştirmeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da TAK binasının gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

İnşaatına başlanan binanın bir an önce tamamlanması gerektiğini anlatan Tatar, bu ortamda daha iyi hizmet verileceği düşüncesinde olduğunu belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da TAK’ın bir takım sıkıntıları olduğunu, bunların adım adım aşılması için çalışıldığın söyledi.

Soyer’in ifade ettiği, dizilerde yaratılan algılar konusuna değinen Denktaş, benzeri yanlış algıların filmlerde de yer aldığını dile getirdi.

TAK personelinde, son yıllarda yaşanan sorunlar yüzünden bir motivasyon eksikliği olabileceğini söyleyen Denktaş da TAK’tan alınan haberlerde mahreç kullanılmamasını eleştirdi.

Denktaş, TAK servislerinin ücretli olması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Denktaş, televizyonların Türksat’la ilişkileri ve Türksat ödemeleri için çalışma yapıldığını bildirdi.

“Kurum dışında görev yapan personel terfilere katılamıyor o yüzden terfiler açılmıyor” iddiasının doğru olmadığını söyleyen Denktaş, esas sıkıntının Rumca bölümünce daha önce kullanılmayan ilk atama hakkının, o bölümle birlikte diğer bölümlerde de kullanılmasının istenmesinden kaynaklandığını söyledi.

“Bu noktada yönetim kurulundan karar çıkmasına rağmen bazı yönetim kurulu üyeleri bu hakkın diğer bölümlere de kullanılmasını istemektedir” diyen Denktaş konunun Personel Dairesi’nin gündeminde olduğunu dile getirdi.

Terfiler çalıştırılmazsa yeni personel alınamayacağına işaret eden Denktaş, bu sorunun çözüleceğini kaydetti.

İnşaatına başlanan binanın zemin etüdünde sorun olduğunu anlatan Denktaş ek harcama yapmadan bu sorunu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi. Denktaş TAK’la birlikte YÖDAK’ın da bu binaya taşınacağını söyledi.

Rum basını özetleriyle ilgili eleştirilere de değinen Denktaş, tercüme konusunda haklı eleştiriler yapıldığını ancak bu bölümde terfilerin açılmamasından kaynaklanan bir motivasyon sorunu yaşandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından TAK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 26 kabul 14 ret oyuyla kabul edildi.

HARİTA DAİRESİ DEĞİŞİKLİK YASASI ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda TAK bütçesinin ardından Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşmesine geçildi.

Burada ilk olarak İdari, Kamu ve Salık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif tarafından okundu.

GÜLLE

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gülle, kamu reformunun önemine değindiği konuşmasında Harita Dairesi Yasası’nın yeni müşavirlikler yaratabileceğini anlattı.

Kamu reformuyla ilgili gereğinin neden yapılmadığını soran Gülle, CTP olarak bu konuda bir düzenleme yapılmadan, kamu reformuna yönelik istenç ortaya konmadan yeni müşavirlikler yaratacak herhangi bir yasa tasarısını desteklememe kararı aldıklarını söyledi.

Gülle, Harita Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasına olumlu baksalar da kamu reformu gündeme getirilmediğinden ötürü ret oyu vereceklerini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Angolemli de onlar hükümetten kamu reformunu geçirmesini beklerken, hükümetin yeni müşavirlikler yaratacak icraatlara imza attığını söyledi.

Hükümetin böyle bir yasa tasarısıyla halkın önüne çıkmasını söylemlerde samimiyetsizliğin göstergesi olarak tanımlayan Angolemli, hükümetin iyileştirmeye dönük yasa çalışmalarından uzak durduğunu söyledi.

Angolemli, buna DAÜ’yü örnek verdi.

KAŞİF

Komite Başkanı Ahmet Kaşif de Angolemli’ye cevap olarak, “Komiteleri takip etseler çalışmaların nasıl gittiğini göreceklerdir” dedi.

Meclis’in esas mutfağının komiteler olduğunu, yasa çalışmalarını komitelerde yapıldığını anlatan Kaşif, DAÜ tasarısının komitelere geldiğini ve konuyla ilgili toplantılar yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.