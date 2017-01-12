Gutters: İki toplumlu federe devlete çok yakınız

Cenevre’de Kıbrıs için yapılan uluslararası toplantının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı’nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine “kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm” amaçladıklarını belirtti.

“Tarihi olarak ilk kez sadece Ada halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz. Beyin fırtınası yaptık. Güvenlik ve garantiler konusundaki sorunların çözülmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Son derece olumlu açılış görüşmeleri oldu.”

“Tabi ki yapılacak şeyler bitmiş değil. Konferansa bugün devam edeceğiz. Mucize beklememek gerekiyor. Elle tutulur bir çözüm bekliyoruz. Bunun için ne kadar zaman harcamamız gerekiyorsa hedefimize ulaşmak için çalışacağız.”

“Biz taraf tutmuyoruz. Hiçbir gizli amacımız yok. BM olarak görevimiz taraflara destek olmaktır. AB destek olmak için tam bir kararlılık göstermiş durumda. Burada amacımız konferansta nihai bir anlaşmaya varmaktır. Sürdürülebilir ve elle tutulur bir çözüm için çalışacağız. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz.”

KONFERANSA KİMLER KATILIYOR?

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. “Özel gözlemci” sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği’ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

EKMEKÇİ VE TÜMERKAN’IN YORUMU:



GUTTERES’IN AÇIKLAMASI:

