18 Ocak 2017

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Gürsel Güngör unutulmadı

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Gürsel Güngör unutulmadı
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Tanınmış müzisyenlerden Gürsel Güngör, ölümünün ikinci yılında şarkılarla anıldı. Merhum Güngör anısına Mağusa Müzik Hareketi tarafından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe merhum Güngör’ün ailesi,müzik arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Gürsel Güngör’ün arkadaşı Ogün Erciyas yaptı.

Gecede ilk olarak Gürsel Güngör’ün hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi yer aldı.

Ardından Gürsel Güngör’ün son grubu Grup Jazz Mania sahne aldı.Bass gitarist olan Gürsel Güngör’ün enstrümanı ise gece boyunca sahnede yer aldı.

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Havadis Gazetesi

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