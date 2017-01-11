11 Ocak 2017

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Gürpınar Mantar Festivali ile canlanacak 

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Gürpınar Mantar Festivali ile canlanacak 
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Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gürpınar Mantar Festivali 22 Ocak Pazar günü yapılıyor

Kıbrıslı Türkler ve Maronitlerin 1974 öncesinde karma olarak yaşadığı tek köy olan Gürpınar’da geleneksel mantar festivalinin ikincisi 22 Ocak Pazar yapılıyor.

Güney Kıbrıs’tan  gelecek olan Ay Marinalı Maronitlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalin programını Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hoca tarafından ileriki günlerde açıklanacak. Köyde bulunan caminin yıkılmasının ardından yeni caminin temel atma töreni  geçtiğimiz Aralık ayında TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan tarafından yapılmıştı. Köyde ki caminin yapımı için Türkler ve Maronitler ortak harç toplayıp inşaatın yapımına destek olmuşlardı. Köyde bulunan ve yıkıntı haline gelen antik kilise geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği tarafından restore edilmişti.

 

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Havadis Gazetesi

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