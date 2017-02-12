Günün adamı Hasan Eriş

Yorumuma hakemle ilgili cümlelerle başlamak istemezdim. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Hasan Eriş’in verdiği kararlar futbolun önüne geçti. İlgili hakemimiz maç boyunca yedek kulübesine otoriter kuramadı. Hakem sahada adalet dağıtır. Kısaca özetlemek olursak orta hakem Fehim Dayı ve Hasan Eriş müsabakada adalet dağıtımını eşit sağlayamadılar. Maçın iki defa duraklamasına sebebiyet verdiler. G.Gücü teknik sorumlusu Niyazi Goksun sahanın dışına gönderildi. Müsabakada bu olay olmadan önce rakip takım adına da aynı olaylar yaşanmış ama ceza verilmemişti. Bu yaşananları cezalandırmayan hakem Fehim Dayı ve maçın önüne geçen dördüncü hakem Hasan Eriş hatalı davrandı. Allahtan maçın sonucuna direk etki edecek hata yapmadılar. Bu maçta yönetimi ve otoriteleri zayıftı. Yardımcılar iyiydi.

Maç çok sert zeminde oynandı. Bu zeminde iyi futbol beklemek iki takım oyuncularına kötülük etmiş oluruz. Müsabakada ev sahibi G.Birliği kötü oynayarak kazanmayı bildi. Sahanın en iyi oyuncusu G.Birliği’nden Arif Uysal’dı. Takımı adına iki gole imza attı. Topu kazandığında olumlu işler yaparken, rakibin tehlikeli ataklarında arkadaşlarına yardıma geldi. Atak kesti tehlikeli ataklar yaptı. Hücum bölgesinde Emeka ile iyi organize oldu. Şenol sağ kanadı etkili kullandı. Girmiş olduğu gol pozisyonlarında kaleci Çağatay’a takıldı. Orta saha rakibinden üstündüler. Savunmaya fazla iş düşmedi. Hata yapmadılar, rakibe pozisyon vermediler. Ligde geçen hafta kaybettiler, bu hafta kazanarak bunu telafi ettiler.

Gençlik Gücü maça yanlış oyuncu tertibiyle maça başladı. Bunu neticesinde ilk devrede oyunda futbol adına olumlu bir hareket yapmadılar. Savunma düşüncesiyle devreyi gol yemeden bitirmeyi düşündüler. Bunda başarı gösteremediler. Devreyi tek golle mağlup kapattılar. İkinci devrede oyuna Özcan Saygı ve İsmail dahil oldu. Oynanan mücadelede oyunda dengeyi kurar gibi oldular. İkinci golü kalelerinde görünce oyun disiplininden koptular.

Gençlik Gücü’nün oyuncuları sinirlerine hakim olamadılar. Ali Akbulut kendini hakeme gereksizce itirazdan dolayı oyundan attırdı. G.Gücü bu mağlubiyeti hakeme bağlamamalı. Maç boyunca kaleye bir şut attılar. Hücumda çok etkisizdiler. Orta sahada gerekli pas alış-verişini yapamadılar. Savunma, oyunu hep geride kabul etti. Bunu neticesinde maçtan iki farklı skorla yenik ayrıldılar. G.Gücü kalan maçlarında daha dikkatli olması gerekir.

Sonuçta İskele’de kazanan sevinirken diğer taraftan hakeme büyük sitem vardı.