19 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

“Güngör” şarkılarla  anıldı       

Tarih:
Bir yorum bırakın
3 Görüntüleme
“Güngör” şarkılarla  anıldı       
Haber İçi Üst

ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALDI: Gecede merhum Gürsel Güngör’ün son grubu olan Grup Jazz Mania çıktı Kurultay Akbay, Okan Ersan, Ersen Sururi,  Cahit Kutrafallı  gibi sanatçılar da sahne aldı. Bass gitarist olan Gürsel Güngör’ün enstrümanı ise gece boyunca sahnede yerini aldı

 

Mağusa Müzik Hareketi, ülkemizin tanınmış müzisyenlerinden Gürsel Güngör, için ölümünün ikinci yıldönümünde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe merhum Güngör’ün ailesi,müzik arkadaşları ve sevenleri katıldı.Ülkenin tanınmış müzisyenlerinden Gürsel Güngör,ölümünün ikinci yılında şarkılarla anıldı.

Gürsel Güngör

Merhum Güngör anısına Mağusa Müik Hareketi tarafından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenlendi. Gecede ilk olarak  Gürsel Güngör’ün hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterildi.

Daha sonra sahneye merhum Gürsel Güngör’ün son grubu olan Grup Jazz Mania çıktı daha sonra Cahit Kutrafallı ve arkadaşları sahne aldı. Bass gitarist olan Gürsel Güngör’ün enstrümanı ise gece boyunca sahnede yerini aldı. Merhum Gürsel Güngör evli ve bir kız babasıydı.

Gürsel Güngör

Gürsel Güngör

Gürsel Güngör

Gürsel Güngör

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil