“Güney’deydim” dediği tarihte Mağusa’da olduğu ortaya çıktı

Mağusa’da Nursal Hayhov’un evine girerek para ve ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Ali Yenier’in tutukluluk süresi 5 gün uzatıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Nursal Hayhov’un evine girerek bin 500 TL nakit para ve 26 parça ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle 2016 yılının Kasım ayından beri aranıp geçtiğimiz gün tutuklanan Ali Yenier, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Polis “Ev açma”, “Sirkat” ve “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamalarıyla hakkında soruşturma yürütülen Ali Yenier ile ilgili bazı gelişmeler tespit etti. Mahkeme devam eden soruşturmanın selameti açısından zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Güney’de olduğunu söyledi Mağusa’da olduğu ortaya çıktı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk, 18 Kasım 2016 tarihinde Mağusa’da gerçekleşen hırsızlığın ardından 24 Kasım 2016 tarihinde Süleyman Gülmez’in çalınan 2 adet pırlanta yüzüğü kuyumcuya satmak isterken tespit edildiğini anlattı. Yücetürk, suçla bağlantısı olduğu belirlenen Yenier’in ise 1 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını hatırlattı.

Yücetürk, zanlı gönüllü ifade vererek konu suçu işlemediğini, suçun işlendiği tarihlerde Güney Kıbrıs’ta mahkemesi olduğu için kaçak olarak Güney Kıbrıs’a gittiğini ve 6 aydır orada yaşadığını beyan ettiğini belirtti. Yücetürk, telefon baz istasyonlarından yapılan incelemede zanlının kullanımındaki telefonun ifadesinin aksine suç tarihinde Mağusa’da olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İfadeler yeni suçlar ortaya çıkarabilir

Polis memuru Löğmen Yücetürk, Güney’de bulunan ortak şubeye yazı yazılarak zanlının Güney’de bir suça karışıp karışmadığının ve Güney’de belirli bir ikametgahının olup olmadığının araştırılmasını istediklerini kaydetti. Telefon dökümlerinden zanlının en son irtibat kurduğu şahıslardan da ifade temin edildiğini belirten Yücetürk, ifadesi temin edilen bir şahsın zanlının kendisine Ipad sattığını ve söz konusu tablet bilgisayarın da çalıntı olabileceğinden şüphelendiğini kaydettiğini beyan ettiğini belirtti. Bölge de pek çok faili meçhul hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Yücetürk, çalınan 24 parça ziynet eşyasının da hala kayıp olduğunu söyledi. Kamera ve telefon dökümleri incelemelerinin hala devam ettiğini kaydeden Yücetürk zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat Akyol tutukluluk süresine itiraz etti

Zanlı Ali Yenier’in avukatı Fırat Akyol, polis tarafından talep edilen 8 gün tutukluluk süresine itiraz etti. Akyol, 2 günlük sürede soruşturmanın tamamlanabileceğini belirtti.

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra Ali Yenier’in 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.