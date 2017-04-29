Güney’de kaçırılan 4 yaşındaki Marie…

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz gün annesinin yanından maskeli iki şahıs tarafından kaçırılan ve daha sonra Norveç asıllı babası tarafından kaçırıldığı ve onun yanında olduğu ortaya çıkan 4 yaşındaki Marie-Eleni Grimsrud’un, tüm çalışmalara rağmen henüz bulunamadığı haber verildi.

Üçü Kıbrıslı Rum, biri de Suriyeli olmak üzere dört kişinin, olayla ilgili oldukları gerekçesiyle dün Rum polisi tarafından gözaltına alındığını yazan Fileleftheros, baba ile kızının büyük olasılıkla Kıbrıs’ta bulunduklarını kaydetti.

Sınır kapıları aracılığıyla yapılan kontrollerde, baba ile kızının Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerinin veya “yasal” liman veya havalimanları aracılığıyla Rum Yönetimi’nden çıkış yaptıklarının tespit edilmediğini yazan gazete, babanın 18 Nisan’da KKTC’ye geçtiğini ve hâlâ da burada bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.

Haberde, babanın kaçırılma olayının gerçekleştiği gün, boşandığı eşine bir e-mail göndererek “kızın kendi yanında ve sağlının yerinde olduğunu, bir haftayı kızıyla geçireceğini ve daha sonra da çocuğun velayeti konusunda avukatlarıyla temasa geçeceğini” belirttiği de aktarıldı.

Alithia ise haberinde, kızın babasıyla birlikte KKTC’de olduğuna inanıldığını iddia etti, öte yandan Rum polisi ile Rum Yönetimi makamlarının Norveç asıllı 49 yaşındaki baba Torkel Grimsrud aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarılmasını sağladığını yazdı.