Güney Kıbrıs’ta da telekomünikasyon özelleştiriliyor

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Ekonomisi ve Politikası Müdür Yardımcısı Peter Sanfey, Kıbrıs Rum Telekomünikasyon Dairesi’nin (Cyta) özelleştirilmesinde yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

EBRD, ağır mali krizin olduğu ve belirli yerlerde özelleştirilmelerin yapıldığı bir zamanda 2014 yılında Güney Kıbrıs’ta faaliyete geçmişti.

AB ve IMF’nin üç yıllık uyum programı sırasında Cyta ve devlet kuruluşu olan elektrik idaresindeki özelleştirme gerçekleştirilmemişti. Rum Maliye Bakanlığı, özel bir yatırımcı çekmek amacıyla özel bir telekomünikasyon şirketi kurmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunmuştu.

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Ülke Ekonomisi ve Politikası Müdür Yardımcısı Peter Sanfey, bankanın internet sitesinde yaptığı yorumda, görüşlerinin uygun bir özelleştirmenin taze yatırımları çekeceğini, tüketicilerin istedikleri daha iyi hizmetin gerçekleşeceğini belirtti.

Sanfey, “Bunun bir parçası olamaya hazırız. Ancak ilk adımı hükümet atmalıdır” dedi. Peter Sanfey, EBRD’nin Güney Kıbrıs’a, çoğunlukla mali sektöre yatırımının 220 milyon avroyu bulduğunu ifade etti.