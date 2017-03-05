05 Mart 2017

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Güney Kıbrıs için milyon euroluk projeler

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Güney Kıbrıs için milyon euroluk projeler
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Güney Kıbrıs milyon euroluk yatırımlara hazırlanıyor. Özel kıbrıs yatırımcılar tarafından Kıbrıs için düşünülen projeler arasında, gökdelenler, alışveriş merkezleri, golf sahaları ve lüks marinalar yer alıyor.

 

Phileleftheros gazetesinde yayınlanan projelerde Marfields Enterprises tarafından Lefkoşa’daki Eski GSP Stadyumu’nda yaratılan 40 milyon € ‘luk Central Park Residence bulunuyor.

Larnaka, Makenzie Sahili için iki kuleden oluşan 20 katlı bir gökdelen planlanıyor

Ayia Napa, 2021’de marinasının tamamlanmasını beklerken, Baf, yüzen lokantalardan oluşan 400 milyon euroluk bir marina bekliyor. Ayia Napa marinasında lüks daireler ve müstakil konutlar da olacak.

Paralimni’deki bir diğer marina, 300 gemi kapasitesine sahipken, Limasol’da ise kumarhane projesi var

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