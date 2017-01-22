Güneş balçıkla sıvanmaz

Zirve yarışını sürdürebilmesi için mutlak kazanması gereken Doğan Türk Birliği ile korkulu rüya görmemek için üst sıralara tırmanmak hesapları yapan Gençlik Gücü arasında dün oynanan, oyun kalitesi bakımından beklenenin altında geçen karşılaşmayı, Doğan Türk Birliği, genç Selim’in tek golü ile 1-0 kazandı.

Doğan Türk Birliği ilk devreye tempolu başladı. Sarı lacivertliler bu süreçte defans güvenliğini, kanatlarda ileri-geri çalışması ile Koral ve gelecek için ümit vadeden Ahmet Çağer’e, göbekte ise genç Tunahan ile havadan ve yerden Çanakkale geçilmezi oynayan Ahmet Sönmez’e teslim etti. Doğan Türk Birliği, sarı kart cezalısı olan Rahemm’in yokluğunda “Tekleyen” Quincy’in yanı sıra, gayretli Ahmet Saygı ile kanatlardan Salih, ve Aydın’dan müteşekkil ikinci bölge ile de, bloklar arasındaki dengeyi oluşturmaya çalıştı.

Doğan ayrıca üçüncü bölgeyi oluşturan Kenan’ın desteğindeki Selim’e gol yolları hazırlamak ve dolayısı ile de skor üretmek istedi. Ancak, devre boyunca rakip kalede kurduğu baskı sonucunda bulduğu pozisyonların ancak bir tanesini, organize ataklardan değil, rakip ceza alanında meydana gelen karambolde, Selim’in fırsatçılığı sonrasında tabelaya yansıtabildi.

Beraberliği ilk hedef olarak benimseyen bir oyun temposu içerisinde karşılaşmaya giren Gençlik Gücü ilk devrede geri dörtlüyü çakılı, orta alanı da kalabalık tutup, İsmail’in desteğindeki Debola’ya atılacak toplarla sonuca gitmek istedi. Ancak bütün bu girişimler “Cılız” ataklardan öteye gidemedi. Ve neticede ilk devre Doğan’ın, 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Doğan, ikinci devreye, skorun da verdiği rehavetle olsa gerek, ilk devrenin aksine temposuz başladı. Bu durum, iyi bir gününde olmayan Gençlik Gücü’nün, müdafaayı ileride kurup, oyunu rakip alana yıkmasına neden oldu. Ancak, Gençlik Gücü taraftarını umuda sevk eden bu ortam fazla uzun sürmedi. Zira, orta alan organizasyonunu yapacak, ceza alanı civarında çoğalarak, final pasları üretecek oyuncu eksikliği bu atakları, sonuçsuz kontra ataklara dönüşmesinden öteye götürmedi. Bu nedenle Gençlik Gücü, rakip ceza alanında çoğalamadı ve final vuruşlarında isabet kaydedemedi. Ve karşılaşma, Doğan’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Doğan’ın ikinci devreye; kafasına dikiş atılması için hastaneye götürülen Kenan nedeniyle, oyuncu değiştirme hakkı bulunmasına rağmen sahaya 10 kişi çıkması ve kaleci Ozan’ın da bu süreç içerisinde iki kere sakatlanarak oyunun 4 dakika uzamasına neden olması, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir olay olarak hafızalarda yer edecektir, kanaatindeyim.