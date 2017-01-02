Gündeş, kıyafeti ve sesiyle herkesi büyüledi

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Gündeş Yılbaşı gecesi İstanbul, Günay Restaurant’ta sahne alarak unutulmaz bir geceye daha imza attı. Sanatçının yılbaşı konseri yoğun ilgi gördü.

Balmain marka mini bir elbise ile yılbaşını karşılayan ünlü sanatçı yeni yılın karşılanacağı dakikalarda konukları ayağa kaldırıp geri sayım yaparak, önce sağlık sonra mutluluk ve barış diledi.

Yeni yıla girerken sanatçıyı sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler yine yalnız bırakmadı. Orhan Gencebay, Sevim Emre, Derya Ayaydın, Tahir Kıran ve ailesi gibi ünlü simalarda gecede eğlenenler arasındaydı. Üç buçuk saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı ayakta alkışlanarak sahneden ayrıldı.