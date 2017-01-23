Gündeş hayran bıraktı

BEĞENİ TOPLADI: “Hikayenin başladığı yer” sloganı ile Girne’de hizmet veren Elexus Hotel’de Türkiye’nin sevilen sanatçısı Ebru Gündeş’i sahnesinde ağırladı. Ünlü sanatçı en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirdi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ebru Gündeş, önceki akşam Elexus Hotel’de sahne aldı. Beyaz, gümüş işlemeli uzun kıyafeti içinde kendine hayran bırakan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından “Araftayım”, “Annem için”, “Senin olmaya geldim”, “Söyleyin” ve daha pek çok şarkısını hayranları için seslendirdi.

Ebru Gündeş konser boyunca şarkıları ile keyifli dakikalar yaşatırken, slow şarkılarıyla da herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer