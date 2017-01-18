Gündem transfer

Futbolda devre arasının transferdeki en hareketli takımlarından Küçük Kaymaklı kamp döneminin ardından ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi

RADOMİR VE DEMBA ANTRENMANDA: Küçük Kaymaklı özellikle yabancı arayışları çerçevesinde iki oyuncuyu antrenmanda deniyor. Sol ayaklı Bulgar forvet Radomir ve Malili orta saha Demba’yı deneyen Kaymaklı bugün Binatlı ile oynanacak hazırlık maçında iki oyuncuyu daha iyi gözlemleyecek

VİCTOR – AMANİ TAKASI GÜNDEMDE: Sezon başında Değirmenlik’ten transfer edilen forvet oyuncusu Victor’un ilk devrede vasat performans sergilemesi gözden düşmesine neden oldu. Victor’u yeniden transfer etmek isteyen Değirmenlik ile görüşen Kaymaklı Victor’a karşılık Amani’yi almayı amaçlıyor

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’de sezonun ilk devresinde hayal kırıklığı yaratan Küçük Kaymaklı devre arasındaki transfer harekatına devam ediyor. Devre arası kampını Girne’de gerçekleştiren Kaymaklı yaklaşık 1 hafta süren kamp çalışmalarını tamamlayarak başkente döndü ve kamp sonrası ilk antrenmanını dün gerçekleşirdi.

Attila Topaloğlu Sahası’nda gerçekleşen antrenmana kampta sakatlanan Serhan ve dizinden sakatlık yaşayan Victor katılmadı. İki oyuncu da sivil kıyafetle antrenmanı izlerken Kaymaklı’nın denemeye aldığı iki yabancı uyruklu oyuncu da takımla çalışmada yer aldı.

Piro yok, Duvarcı idmanda

Küçük Kaymaklı’nın takım kaptanlarından olan tecrübeli kaleci Hasan Piro dünkü antrenmanda yoktu. Yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde transferde de adı gündeme gelen Hasan Piro’nun Kaymaklı’ya dönüp dönmeyeceği konusunda net bir karar alınmış değil.

Öte yandan Kaymaklı’nın Dumlupınar’dan almak istediği eski oyuncularından kaleci Ali Duvarcı da kampın ardından ilk antrenmana da takımla birlikte çıktı. Ali Duvarcı’nın transferi konusunda da Dumlupınar ile Kaymaklı yöneticilerinin görüşmeleri devam ediyor.

Radomir ve Demba deneniyor

Kaymaklı’nın ilk devre kadrosunda bulunan yabancıları ile yolları ayrıldı. İlk devre kadrosunda bulunan oyunculardan sadece Victor şu anda takımda bulunuyor. Kaymaklı, geçmişte Bulgaristan U19 ve U21 takımında da forma giymiş sol ayaklı Radomir’i bir süredir antrenmanlara çıkarmakta.

Devre arasında Dumlupınar ve Mormenekşe’ye denenme amaçlı gelen ancak anlaşma sağlayamayan Malili orta saha Süleymane Demba’yı da takımla çalışmalara dahil eden Kaymaklı iki oyuncuyu da bugün oynanacak Binatlı maçında daha iyi gözlemleyecek.

Victor-Amani takası

Kaymaklı’nın sezon başında Değirmenlik’ten transfer ettiği ve geçen sezonun en gözde golcülerinden olan Victor ilk devrede sergilediği vasat futbol ve gol atamaması ile gözden düştü. Değirmenlik’in tekrar geri almak istediği Victor’a karşılık Kaymaklı Amani’yi almak istiyor. Amani’nin ilk devreden kalma 3 maçlık cezası bu transferi düşündüren tek pürüz olarak duruyor.