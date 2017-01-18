Gülen yüzler Havadis’i şenlendirdi

Gülenyüzler Anaokulu öğrencileri dün öğretmenleri eşliğinde Havadis’i ziyaret etti

Duygu ALAN

Gülenyüzler Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Selim Özmenek, öğretmenleri Fatoş Berk, Simay Gayde, Şifa Özmenek, Meryem Öznacar, Havva Özderol ve Şengül Kırgız ile birlikte dün Havadis’e ziyaret gerçekleştirdi.

“İletişim Teması” çerçevesinde Havadis’i ziyaret eden öğrenciler, gazetenin magazin ve spor servisini, haber merkezini ve reklam servisini gezdi.

Havadis Gazetesi Reklam Müdürü Derya Atamer ile sohbet eden çocuklar, gazetecilik mesleği hakkında bilgi edindi, sorularına yanıt buldu.

Canlı yayına konuk oldular

Gülenyüzler Anaokulu öğrencileri, ziyaret kapsamında Radyo Havadis’i de gezdi.

Radyo Havadis’te radyo programcıları ile sohbet eden çocuklar, daha sonra Seda Günsoy Çağdan ile Serdar Şengül’ün hazırlayıp sunduğu “Cafe Havadis” programına konuk oldu.

Çocuklar, istekleri doğrultusunda Radyo Havadis’te çalınan şarkılara eşlik edip, dans etti.

Gülenyüzler Anaokulu öğrencileri, ziyaret sonunda bir de hatıra fotoğrafı çekildi.