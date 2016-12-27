Gülben Ergen de pilates yaparken poz verme trendine uydu

Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen kendisini daha çok vakit ayırmaya başladı. Pilates yaparken, vücudunun kusursuz göründüğü fotoğrafı paylaşan Ergen, “Güzel günler bizi bekler. Az konuş, az ye” notunu düştü.

“AZ KONUŞ, AZ YE!”

Takipçileri Ergen’in fiziğine övgüler yağdırdı. Aradan bir takipçi ise, boşanan kadınların spora yöneldiğini vurgulayarak, Ergen’in boşanma sonrası hırs yaptığını söyledi.