Gri listedeki üst düzey PKK’lı yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Batman merkezde, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gri listede yer alan üst düzey bir terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Batman/Merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (Gri listede yeralan üst düzey terörist) silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, iki adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, iki adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır” denildi.