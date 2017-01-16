Gözyaşları dinmedi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefkoşa’da geçtiğimiz gün özel bir hastanede estetik ameliyatı geçirdiği sırada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık mezarlığına defnedilen Aktunçlar’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Güzelyurt Polis Müdürlüğünde Polis Çavuşu ve eski futbol hakemlerinden olan Yusuf Aktunçlar’ın eşi olan Anıl Aktunçların Güzelyurt’u yasa boğan ölümü sonrasında Güzelyurt Fatih Camii’nde düzenlenen cezane törenine çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze törenine Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Polis Genel Müdürü yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı, Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi, Güzelyurt Polis Müdür yardımcısı Kaan Resa Saçar, Polis arkadaşları, Spor camiası ve futbol hakemleri camiasından birçok isim yanında ailesi ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlanırken yalnız bırakılmadı.

Anıl Aktunçlar’ın cenaze töreninde ailesi zorlukla ayakta dururken sevenlerin cenaze töreni ve defin sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine katılan birçok kişi Sağlık Bakanlığının Anıl Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili olarak başlattığı soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını ve suçlular varsa gerekenin yapılmasını ve bu gibi olayların artık yaşanmamasını istedi.