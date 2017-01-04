Gözünü sevdiğim Antalya

Devre arası hazırlıkları kapsamındaki kamp çalışmalarının adresi Antalya oldu
5 TAKIM ANTALYA YOLCUSU:
İlk devreyi açık ara lider tamamlayan Yenicami ile birlikte üst sıraları zorlayan ekiplerden Cihangir ile Doğan Türk Birliği 9-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak. Kamp için Antalya’yı tercih eden diğer ekiplerinden Türk Ocağı kampı 6-12 Ocak, Dumlupınar ise 12-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek
11 TAKIM ÜLKEMİZDE KALIYOR:
Daha iyi sahalarda çalışma ve otel fiyatlarının ülkemiz oranlarının altında olmasından Antalya’yı tercih eden 5 takım dışında 11 takım hazırlıklarını ülkemizde sürdürecek. GG ile Değirmenlik kamp yapmayı planlamazken MTG’de ise belirsizlik var. Diğer 8 takım ise kamp için Girne, Mağusa ve Tatlısu’yu tercih etti
Okan KARADEMİR
K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler ara transfere çevrilirken takımlar bir yandan da devre arası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını gündemine aldı.
İlk devreyi en yakın takipçisinin 9 puan önünde tamamlayan Yenicami devre arası kampını 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirecek.
Yenicami gibi Antalya’yı tercih eden 4 kulüp daha var.
Üst sıraları zorlayan ekiplerden üçüncü sıradaki Cihangir ile 1 maçı eksik beşinci sırada yer alan Doğan Türk Birliği de devre arası kampını 9-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapacak.
Antalya kampına en erken gidecek takım ise Türk Ocağı. Devreyi 1 maç eksikle altıncı sırada noktalayan Girne ekibi Antalya kampını 6-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından çıkan ve lige tutunmak isteyen Dumlupınar da 12-19 Ocak tarihleri arasında Antalya’da devre arası kampı yapacak.
5 takımın devre arası kampı için Antalya’yı tercih etmesindeki en büyük etken ise daha iyi sahalarda çalışma ve otel fiyatlarının da ülkemiz oranlarının altında olması.
11 takım ülkemizde kalacak
Antalya’da devre arası kampını gerçekleştirecek 5 takım dışında 11 takım ise hazırlıklarını ülkemizde sürdürecek. Gençlik Gücü ile Değirmenlik kamp yapmayı planlamazken Mağusa Türk Gücü’nde ise belirsizlik devam ediyor. Diğer 8 takım ise devre arası kamp çalışmalarını Girne, Mağusa ve Tatlısu bölgelerinde yapacak.
Takımların Kamp Programı
Takım Tarih Yer
Yenicami 9-14 Ocak Türkiye-Antalya
Çetinkaya: 14-18 Ocak KKTC-Girne
Cihangir 9-14 Ocak Türkiye-Antalya
Lefke: 16 Ocak KKTC-Girne
Doğan Türk Birliği 9-14 Ocak Türkiye-Antalya
Türk Ocağı 6-12 Ocak Türkiye-Antalya
Gençler Birliği 7-13 KKTC-Girne
Küçük Kaymaklı: 9-15 Ocak KKTC-Tatlısu
Yalova: 4 -8 Ocak KKTC-Girne
Binatlı – Kamp belli değil
Gençlik Gücü: – Kamp yapılmayacak
Dumlupınar 12-19 Ocak Türkiye-Antalya
Baf Ülk Yurdu 9-14 Ocak KKTC-Girne
Mağusa Türk Gücü: – Kamp belli değil
Değirmenlik: – Kamp yapılmayacak
Mormenekşe: 4-9 Ocak KKTC-Mağusa