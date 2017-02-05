“Goya”lar sahiplerini buldu

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri “Goya”lar, Madrid’teki gala töreninde sahiplerini buldu

İspanya Sinema Akademisi tarafından bu yıl 31’incisi verilen Goya ödüllerinde, gecenin yıldızları “En İyi Film” ödülünü alan “Tarde para la ira” ile “En İyi Yönetmen” dahil toplam 9 dalda ödül kazanan “Un monstrou viene a verme” adlı filmler oldu.

Gecede, “Goya Onur Ödülü”ne ise 65 yaşındaki İspanyol aktris ve şarkıcı Ana Belen layık görüldü.

Sinema kariyeri boyunca 30’dan fazla filmde rol alan Ana Belen, 1994 yılında çekilen “Türk tutkusu” (La Pasion Turca) adlı filmle de önemli başarı elde etmişti.

Gala gecesinde, Cannes Film Festivali’nde jüri başkanı seçilen tanınmış İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve aktris Penelope Cruz öne çıkan isimler oldu.Siyaset dünyasından ise Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Inigo Mendez de Vigo, radikal sol görüşlü siyasi parti Podemos’un lideri Pablo Iglesias, liberal görüşlü Ciudadanos Partisi’nin lideri Albert Rivera ve komünist Birleşik Sol (IU) Partisi’nin lideri Alberto Garzon galaya katılarak sinema sektörüne destek verdi.

Galada sunuculuğu üstlenen aktör Dani Rovira’nın, özellikle kadınların toplumdaki rolünün artırılmasına vurgu yapan konuşmaları dikkati çekti.

Goya ödüllerini kazanan yapıtlardan bazıları şöyle:

En İyi Film: Tarde para la ira (Raul Arevalo)

En İyi Yönetmen: Juan Antonio Bayona (Un monstrou viene a verme)

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Suarez (Julieta)

En İyi Erkek Oyuncu: Roberto Alamo (Que dios nos perdone)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Manolo Solo (Tarde para la ira)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Emma Suarez (La Proxima Piel)