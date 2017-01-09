Görüşme öncesi önemli mesaj

Rum Lider Nikos Anastasiadis, bir Avrupa devletinin ne garantör güce ne de yabancı ordulara ihtiyacı var dedi ve “Cenevre’ye gayet iyi hazırlıklı ve kararlılıkla” gittiğini vurguladı.

Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmelere başlayacak. Kendisine eşlik eden basın mensuplarına Cenevre uçağında açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, ”Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, genelde yurttaşlarının endişelerine saygılı olacak modern bir Avrupa devleti oluşturma ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma irade ve arzusuyla gayet iyi hazırlanmış olarak Cenevre’ye gidiyoruz” dedi.

“Dolayısıyla böyle bir devlet, ne garantörlere ne de koruyucu askerlere ihtiyacı var. Üçüncü bir ülkenin garantisine ihtiyacı olan yegâne bir ülke olarak devam edemeyiz” diyen Anastasiadis, Türk tarafından geçmişte eksik olan iyi niyet iradesinin bu kez hakim olmasının umut etmek istediğini kaydetti .