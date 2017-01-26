Görgü tanığı anlattı: Her şey saniyeler içinde oldu

Gönyelide geçtiğimiz Şubat ayında Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği motor kazasını gören Serkan Kılıç dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak dinletildi

Devrim DEMİR

Gönyelide geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin baktığı davada, Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar, sanık Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin hazır bulundu.

Duruşmada, savcılık 17 tanık dinletti.

Duruşmanın en önemli tanığı ise, sanık Oya Göz’ün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan ve kaza anını gören Serkan Kılıç’tı. Duruşmada ayrıca kazayla ilgili görüntüler izletildi.

Kılıç, kaza günü yaşadıklarını tanık kürsüsünde anlattı.

“Arabasını yıkatıp evine teslim etmiştim”

Tanık Serkan Kılıç, önce savcı Aliye Özçınar ardından da avukat Levent Celaleddin’in sorularını yanıtladı.

Serkan Kılıç, sanık Oya Göz’ü çok önceden tanıdığını ve çalıştığı benzin istasyonunun müşterisi olduğunu anlattı.

Kılıç, kaza günü olan 20 Şubat tarihinde ise Göz’ün aracını yıkatmaya bıraktığını ve evine teslim ettiğini söyledi.

Göz’ün kendisini iş yerine bırakmak üzere yola çıktıklarını anlatan Serkan Kılıç, “Oya hanımla arabaya bindik ikimizde emniyet kemerlerimizi bağladık. Kavşakta durduk çok araba vardı, ben kendi tarafım olan sol Oya hanım ise sağ tarafı kontrol ederek kavşaktan çıkmaya çalışıyorduk. Kendi tarafımı kontrol ettiğim için sağ tarafa bakamıyordum, ancak sinyal sesini duyuyordum” dedi.

Kılıç: “Aman” dediğini duydum

Tanık Kılıç, kavşaktan kontrollü çıkmaya çalıştıkları esnada sanık Oya Göz’ün “Aman” diyerek aracını durdurduğunu ve Cuma Mağusalı’nın kullanımındaki motorun kendi tarafı olan sol tarafa çarptığını anlattı.

Kılıç, motorlunun çarptıktan sonra manevra yaparak sola doğru yattığını ve başka bir araçla burun buruna geldiğini kaydetti.

Kılıç şöyle devam etti: “Kaza sadece saniyeler içinde gerçekleşti ve araçlar bir anda anayolda her yeri tıkamıştı. Oya hanımın kullandığı aracı ambulansın rahat geçebilmesi için ben çektim ve yerde yatan Cuma Mağusalı’nın hemen yanına koştum. Profosyenel olmadığım için müdahale edemedim sadece nefes alabilmesi için üzerindeki ceketi açtım” dedi.

Tıbbi raporlar emare olarak sunuldu

Ölümlü kazanın ardından olay yerine ulaşan “112” Acil Servis’te görevli Doktor’un yanı sıra sanık Oya Göz’ün ve kazada yaşamını yitiren Cuma Mağusalı’nın müdahalesini yapan doktorlar ilgili kişilerle ilgili hazırladıkları tıbbı raporları dün mahkemeye sundu.

Duruşmada ayrıca Mağusalı’nın Otopsisi’ni yapan Doktor İdris Deniz, hazırladığı raporu mahkemeye sundu.

Kaza görüntüleri izlendi

Duruşma Gönyeli Belediyesi’nde çalışan bir personel ve kaza günü Cuma Mağusalı ile aynı yolda seyreden arkadaşı Ç.C. isimli kadın tanıklık yaptı.

Tanıklar önce savcı Özçınar’ın ardından da avukat Celaleddin’in sorularını yanıtladı.

Tanıkların bir takım iddiaları üzerine, kaza gününe dair görüntüler izletildi.

Duruşma yarın devam edecek

Mahkeme başkanı Ömer Güran, savcılığın yeni tanıklarını dinletmek üzere oturumu 27 Ocak tarihine erteleyerek kapadı.