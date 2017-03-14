Görevinden ayrılırsa servet kazanacak

Bir gününü nasıl geçiriyor: Mayer’in CV’sinde 41 yaşındaki yöneticinin bir gününü nasıl geçirdiği bilgisi de yer alıyor. Burada yer alan bilgiye göre, Mayer günde en çok zamanı Yahoo çalışanlarını yaptıkları işin anlamlı olduğu yönünde motive etmeye harcıyor.