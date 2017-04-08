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08 Nisan 2017

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Teknoloji

Google’ın ‘sahte haber avcısı’ Türkiye’de

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Google’ın ‘sahte haber avcısı’ Türkiye’de
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Google, sahte haberler ile mücadele için geliştirdiği ‘Fact Check’i dünya çapında kullanıma sundu.

 

Donald Trump’ın zaferle ayrıldığı ABD’deki başkanlık seçimleri süresince gündemi meşgul eden yalan haberlere karşı Google, cephe genişletiyor.

Teknoloji devi Google’ın sahte haberler ile mücadele için geliştirdiği ‘Fact Check’i dünya çapında kullanıma sundu.

Google arama sonuçlarında ve ‘Google Haberler’de doğruluk kontrolünden başarıyla geçen haberlerde ‘Fact Check’ etiketi yer alacak.

Başka bir deyişle, bu yöntem ile söz konusu haberin incelendiği ve doğru bilgi sunduğu okuyucuya bildirilecek.

Kullanıcılar bir makalenin doğruluk kontrolü içerip içermediğini ‘ClaimReview markup’a bakarak tespit edebilecek.

Google’ın bu özelliği küresel çapta kullanıma açacağı açıklamasının ardından ‘Fact Check’in Türkiye’de de kısa sürede kullanıma girmesi bekleniyor.

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