Gönyeli’yi “Altay” ayağa kaldıracak

K-Pet 1.Lig ekibi Gönyeli, Ali Volkan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için büyük düşünüyor

HEDEF SÜPER LİG: K-Pet 1.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gönyeli, teknik direktör Ali Volkan’ın istifasının ardından göreve Turan Altay’ı getirtmeyi düşünüyor. İsmail Mıstıkoğlu ile Turan Altay önceki gün görüşerek el sıkışırken, ikili dün de baş başa yemek yedi ve transferi konuştu

Ahmet ÖZSOY

Futbolda ara transfer sezonu yaklaştı ve takımlar futbolcu transferine hız verdi. Havadis hemen her gün yeni transfer haberlerini siz değerli okuyucuları ile buluştururken, teknik adam transferi için yapılan görüşmeleri de boş geçmiyor. K-Pet 1.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gönyeli Ali Volkan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Süper Lig’de şampiyonluklar yaşamış Turan Altay’ı düşünüyor.

Lige mağlubiyetle başlayan ancak daha sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmayarak 9 puan toplayan Gönyeli son 3 maçında ise galip gelemedi ve sadece 1 puan alabildi.

Gelecek sezon yeniden Süper Lig’e çıkmayı umut eden ancak şu anda lig lideri Ozanköy’ün 12 puan, ikinci Lapta’nın ise 10 puan gerisinde kalan Gönyeli devre arasında hem teknik adam hem de transferler ile takımını güçlendirip yeniden zirve mücadelesi vermeyi umuyor.

KTFF tarafından oluşturulan milli takımın CONIFA 2016 Dünya Futbol Kupası’ndaki mücadelesinde teknik direktör olarak görev yapan Turan Altay’ın Gönyeli ile anlaştığı öğrenildi.

Bu hafta sahasında Bağcıl’ı konuk edecek Gönyeli’de Altay’ın maçı tribünden izlemesi beklenirken, Gönyeli yöneticisi İsmail Mıstıkoğlu’nun önceki gün Altay ile yaptığı görüşmenin ardından dün de birlikte yemek yediği ve transferi konuştukları gelen haberler arasında.