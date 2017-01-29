Gönyeli’de “Kaya” gibi şarkılar

AHMET KAYA’NIN ABİSİ SAHNE ALDI: Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, Gönyeli’de sahne aldı. Sanatçı en güzel parçalarını ve Ahmet Kaya şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konuklar için seslendirdi

Türkiye’nin ünlü merhum sanatçısı Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya önceki akşam Le Chateua Romance’ta sahne aldı. Sanatçı en güzel Ahmet Kaya şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirdi.

Konukların masaları başında midelerinin bayram ettirdiği mekan da hoş sohbet ve müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı.

Nostaljik gecede “Nerden Bileceksiniz”, “Ağladıkça”, “Şafak Türküsü” ve “Kum Gibi” birçok Ahmet Kaya şarkısı söylendi.