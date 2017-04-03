Gönyeli’de kanunsuz tabanca ve mermi

Gönyeli’de dün polisin evde yaptığı aramada, 8 mm çapında tabanca ile canlı 3 mermi bulundu; 20 ve 16 yaşlarında iki genç tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün akşam saat 19.00’da Gönyeli’de A.A.’nın (E-20) kaldığı evde polisin aramasında ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgili soruşturmada, A.A. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu tespit edilen R.A. (E-16) da tutuklandı.

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GAZİMAĞUSA’DA YURT ODASINDAN 2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALINDI

Gazimağusa’da bir yurt odasından çaldığı iki dizüstü bilgisayarı iki ayrı şahsa satarak sahtekarlıkla 1260 TL elde eden K.Ş. (E-19) tutuklandı.

24 Mart’ta meydana geldiği belirtilen olayda, K.Ş.’nin Mustafa Yıldız ve Doğukan Hikmet Aydın’ın birlikte kaldıkları yurt odasından iki dizüstü bilgisayarı çaldığı ve tutuklandığı kaydedilen polis bülteninde, ileri soruşturmada zanlının bilgisayarları Gazimağusa’da iki farklı kişiye satarak 1260 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği belirtildi.