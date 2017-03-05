05 Mart 2017

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Gönyeli fırsat kaçırdı: 1-0

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Gönyeli fırsat kaçırdı: 1-0
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Yer: Denizli Stadı

Hakemler: Ali Özer, Zekai Töre, Ömer Doğru

Denizli: Salih, İbrahim, Salih Özdoğanoğlu, Ahmet Hatay, Mustafa, Fırat, Ahmet Hasan, Aziz, Okan, Kemal, Mert (Dk.90+3 Salih Oyal)

Gönyeli: Kemal, Menteş, Mehmet, İbrahim Özksüoğluları, Serkan (Dk.81 Tahir), Arif, Tuğrul, Akın (Dk.82 Ulaş), Erdoğan, İlksen (Dk.46 İbrahim Kabagil), Sabri

Gol: Dk.80 Mert (Denizli)

 

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup’ta play-off mücadelesi veren Gönyeli, lider Ozanköy’ün mağlup olduğu haftada deplasmanda Denizli’ye 1-0 yenilerek önemli bir fırsat kaçırdı.

  1. dakikada Ahmet Hasan kaleci ile karşı karşıya, pasında Fırat altı pas bölgesinden vurdu. Kaleci topu kornere çeldi.

İlk devre 0-0 sona erdi.

80.dakikada Okan’ın serbest vuruşunda defanstan seken topu Mert tamamladı ve topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-0.

90+1.dakikada Kemal kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-0 Denizli üstünlüğünde sona erdi.

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