Gönyeli fırsat kaçırdı: 1-0

Yer: Denizli Stadı
Hakemler: Ali Özer, Zekai Töre, Ömer Doğru
Denizli: Salih, İbrahim, Salih Özdoğanoğlu, Ahmet Hatay, Mustafa, Fırat, Ahmet Hasan, Aziz, Okan, Kemal, Mert (Dk.90+3 Salih Oyal)
Gönyeli: Kemal, Menteş, Mehmet, İbrahim Özksüoğluları, Serkan (Dk.81 Tahir), Arif, Tuğrul, Akın (Dk.82 Ulaş), Erdoğan, İlksen (Dk.46 İbrahim Kabagil), Sabri
Gol: Dk.80 Mert (Denizli)
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup’ta play-off mücadelesi veren Gönyeli, lider Ozanköy’ün mağlup olduğu haftada deplasmanda Denizli’ye 1-0 yenilerek önemli bir fırsat kaçırdı.
- dakikada Ahmet Hasan kaleci ile karşı karşıya, pasında Fırat altı pas bölgesinden vurdu. Kaleci topu kornere çeldi.
İlk devre 0-0 sona erdi.
80.dakikada Okan’ın serbest vuruşunda defanstan seken topu Mert tamamladı ve topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 1-0.
90+1.dakikada Kemal kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-0 Denizli üstünlüğünde sona erdi.