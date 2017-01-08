08 Ocak 2017

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Gönyeli farklı başladı: 30-58

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Gönyeli farklı başladı: 30-58
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Kadınlar Ligi’nin ikinci maçı oynandı

 

ZORLANMADILAR:

Girne’de oynanan maçta Gönyeli, rakibi GAÜ karşısında 28 sayı fark atarak karşılaşmayı zorlanmadan kazandı

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Kadınlar Ligi maçında Gönyeli, Girne Amerikan Üniversitesi karşısında 58-30 galip geldi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynan maçtaki Gönyeli üstün bir oyun oynadı. Kırmızı beyazlılar ilk yarı 29-13 önde kapattı. Üstün oyununu ikinci yarıda da devam eden Gönyeli maçı 28 sayı farkla 58-30 kazandı.

Genç Erkekler Ligi karşılaşmasında ise Girne Amerikan Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ni 77-54 mağlup etti.

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Havadis Gazetesi

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