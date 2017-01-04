04 Ocak 2017

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Golden Cage’te eğlence tavan yaptı

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Golden Cage’te eğlence tavan yaptı
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Golden Cage’te yeni yıl gecesi  konuklara  coşku dolu saatler yaşatan ve repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan’la eğlence bir başka yaşandı 

Cratos Premium’un tercih edilen restoranları arasında bulunan Golden Cage’te geçtiğimiz Cumartesi yeni yılı büyük bir coşku ile kutladı.

Gecede sahne alan olan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahne alarak konuklarına sıcacık bir gece yaşattı.

Repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan, birbirinden güzel şarkıları ile  programını yapan sanatçı, oryantaller eşliğinde hem oynadı hem oynattı.  Gecede tempo bir an olsun düşmedi.

 

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Havadis Gazetesi

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