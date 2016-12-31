Gol düellosunda kazanan yok: 3-3

İlk devrenin kapanış maçında Gençler Birliği ile Cihangir birbirlerine üstünlük sağlayamadı

6 GOL 1’ER PUAN:

Süper Lig’de 2016’nın ve sezonun ilk devresinin son maçında kendi evinde Cihangir’i konuk eden Gençler Birliği geriden geldiği maçta iki kez öne geçti ancak üstünlüğünü korumayı başaramadı. Karşılıklı atılan gollerle 3-3 sona eren maçta takımlar ilk devreyi ve yılı 1’er puanla kapattı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer (**), Zekai Töre (**), Necmi Bulut (**)

Gençler Birliği: Raif (**), Kaan (**) (Dk. 90 Doğuhan), Yunus (**) (Dk. 80 Emmanuel (*)), Barış (**), Emir (**), Malik (**), Arif Uysal (***), İbrahim (***) (Dk. 75 Sertan **)), Mehmet (**), Şenol (**), Halil (**).

Cihangir: Mehmet (**), Fırat (**) 8Dk. 85 Eser), Hasan (**) (Dk. 78 Seyhan), Salih (**), Mikail (**), Halil (**), Charles Folley (***) (Dk. 86 Utibe), Yannik (***), Burak (**), Ali (**), Ertan (**).

Goller: Dk. 33, Dk.40 İbrahim Köse, Dk.70 Emir (G.Birliği), Dk.7 Ertan, Dk.59 Ali Öztürk, Dk.80 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 15. Haftasındaki zorlu karşılaşmada Gençler Birliği ile Cihangir 3-3 berabere kaldı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri İbrahim Köse (2) ve Emir’den gelirken konuk ekibin gollerini Ertan, Ali ve Halil kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençler Birliği ligin ilk devresini 22 puanla 7. sırada, Cihangir ise 27 puan ve averajla üçüncü sırada noktaladı.

Önemli dakikalar

7.dakikada ceza alanı içine yapılan ortada Ertan önünde kalan topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

33.dakikada soldan Yunus ceza alanı içine girdi şutunda İbrahim Köse topa ayak koydu ve skor 1-1’e geldi.

40.dakikada soldan yapılan ortada Halil Turan kafa ile uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinden İbrahim köse topa gelişine vurdu ve skor 2-1 oldu.

İlk devre 2-1 Gençler Birliği üstünlüğünde sonuçlandı.

59.dakikada defansın anlaşmazlığından top Ali Öztürk’ün önünde kaldı. Ali kalesini boşaltan Raif’in yanından topu ağlara yolladı skor 2-2’ye geldi

70.dakikada gelişen İskele atağında sağdan Kağan’ın orta Emir topu kafayla filelere gönderdi skoru 3-2 yaptı.

80.dakikada ceza alanı içine yapılan ortada Barış’a çarpan top Halil Turan’ın önünde kaldı ve Halil skoru 3-3 yapan golü kaydetti.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.