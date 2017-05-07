Gol düellosu Binatlı’nın: 3-4

Çetinkaya, Bimatlı karşılaşmasında, yüzü gülen taraf Binatlı oldu.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Mehmet Tarım

GAÜ Çetinkaya: Ufuk, Tunç, Zihni, Hakan, Armond, Ludgero (Dk.67 Erhan), Ahmet, Kağan (Dk.83 Mustafa Kemal), Sercan, Mustafa Yaşınses, Emre (Dk.67 Hasip)

Binatlı: Ercan, Emek, Eren, Emir, Sertaç, Kamil (Dk.58 Mehmet Neşe), Oweye (Dk.46 Aleksandr), Abdullah, Kemal Uçaner, Offor, Musa (Dk.61 Berkem)

Goller: Dk.24, Dk.50 Emre, Dk.45 Mustafa Yaşınses (GAÜ Çetinkaya) Dk.51 Kemal Uçaner, Dk.75, Dk.90 Mehmet Neşe, Dk.86 Offor (Binatlı)

Kırmızı kart: Dk.70 Abdullah (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in son haftasında GAÜ Çetinkaya konuk ettiği Binatlı’ya 4-3 mağlup oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Kemal Uçaner, Mehmet Neşe (2) ve Offor atarken ev sahibi ekibin golleri Emre (2) ve Mustafa Yaşınses’ten geldi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Binatlı’dan Abdullah kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Çetinkaya sezonu 43 puanla sekizinci, Binatlı ise 35 puanla on üçüncü sırada noktaladı.