10 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Yaşam

Gökyüzü şöleni için geri sayım

Tarih:
Bir yorum bırakın
26 Görüntüleme
Gökyüzü şöleni için geri sayım
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

2017’nin ilk Ay tutulması için geri sayım başladı.  Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler…

  • Dünya üzerinde birçok kişinin gözlemleyeceği Ay tutulması 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.

  • Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilecek Ay tutulması Türkiye saati ile 01.32’de başlayacak.

  • Batı Asya, Afrika, Avrupa, Grönland ve Amerika’dan izlenebilecek olan Ay tutulması 05.55’te sona erecek

  • Tutulma ortası ise tahminen TSİ 03.44’te gerçekleşecek.

  • Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım?

  • Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım.

  • Unutmayın ki şehir ışıklarından uzaklaşmak elde edeceğiniz karelerdeki kaliteyi olumlu yönde etkileyecek.

  • Başka bir deyişle ister meteor yağmurları olsun ister Ay tutulması olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

  • Tele lensler gece ve gökyüzü çekimlerinde çok kullanılmasa da konu ay fotoğrafı çekmeye geldiğinde kadrajınıza göre çok işe yarayabilir.

  • adrajınızda ayın ve diğer objelerin konumu ve sizin bulunduğunuz konuma göre Ay tutulmasını fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yada tele lenslerden yana kullanabilirsiniz.

  • KAMERANIZI SABİTLEYİN

    KAMERANIZI SABİTLEYİN

    Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

  • Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.

  • Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

  • Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.

  • GÖZLERİNİZİ ALIŞTIRIN

    GÖZLERİNİZİ ALIŞTIRIN

    Ve bir de uyarı nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King