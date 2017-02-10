Gökyüzü şöleni için geri sayım

2017’nin ilk Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler…
-
Dünya üzerinde birçok kişinin gözlemleyeceği Ay tutulması 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.
-
Türkiye’den de rahatlıkla izlenebilecek Ay tutulması Türkiye saati ile 01.32’de başlayacak.
-
Batı Asya, Afrika, Avrupa, Grönland ve Amerika’dan izlenebilecek olan Ay tutulması 05.55’te sona erecek
-
Tutulma ortası ise tahminen TSİ 03.44’te gerçekleşecek.
-
Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım?
-
Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım.
-
Unutmayın ki şehir ışıklarından uzaklaşmak elde edeceğiniz karelerdeki kaliteyi olumlu yönde etkileyecek.
-
Başka bir deyişle ister meteor yağmurları olsun ister Ay tutulması olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
-
Tele lensler gece ve gökyüzü çekimlerinde çok kullanılmasa da konu ay fotoğrafı çekmeye geldiğinde kadrajınıza göre çok işe yarayabilir.
-
adrajınızda ayın ve diğer objelerin konumu ve sizin bulunduğunuz konuma göre Ay tutulmasını fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yada tele lenslerden yana kullanabilirsiniz.
-
KAMERANIZI SABİTLEYİN
Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.
-
Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.
-
Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.
-
Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.
-
GÖZLERİNİZİ ALIŞTIRIN
Ve bir de uyarı nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
-
-
-
-
-
-