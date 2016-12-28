Gökçekuş, dava açtı!

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) Başkanlığı görevinden alınması kararının iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı görevinden alınması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada Gökçekuş, Avukat Fuat Veziroğlu vasıtasıyla kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtığını, davada, Cumhurbaşkanı’nın soruşturma memuru atamaya yetkisi olmadığını ve görevden alınmasını gerektirecek gerekçelerin de bulunmadığını savundu.

Gökçekuş, Cumhurbaşkanı’nın soruşturma memuru atayarak, soruşturma memurunun verdiği kanaat üzerinden görevden alındığını söyledi.

Açıklamasında açtığı davada öne sürdüğü iddialara da yer veren Gökçekuş, Cumhurbaşkanı’nın soruşturma memuru atamaya hukuken yetkisi olmadığını, “YÖDAK Başkanı hakkındaki iddiaları bizzat toplamakla mükellef olduğunu”, soruşturma memuru atansa bile soruşturma memurunun kanaat belirleme yetkisinin bulunmadığını savundu.

Başsavcılığın Cumhurbaşkanı’na YÖDAK Başkanını görevden alınmasının hukuken mümkün olmadığını belirten yazı gönderdiğini de iddia eden Gökçekuş, “Mevcut mevzuata göre YÖDAK Başkanı’nı görevden alabilmesi için Cumhurbaşkanı Yüksek Mahkeme yargıçlarının görevden alınmasına ilişkin şartlar dahilinde hareket etmekle mükellefti, oysa Cumhurbaşkanı Mahkemeler Yasası’nın bu konuda vaz ettiği usul ve esaslara uymadı” dedi..

“Görevden alınmamla ilgili olarak öne sürülen iddialar görevden alınmamı gerektirecek nitelikte değildi” diyen Gökçekuş, Cumhurbaşkanının kendisine savunma hakkı tanımakla mükellef olmasına rağmen bunun da yapılmadığını ileri sürdü.

Gökçekuş, “Hakkımdaki görevden alma kararı şeklen Cumhurbaşkanı’nın imzasını taşısa da aslında bu karar bir başkası yani soruşturma memuru tarafından alınmış ve Cumhurbaşkanınca daha sonra onaylanmış niteliktedir” dedi.