Gökçe: “Amacım meşhur olmak değil”

“İÇİM GİDE GİDE GERİ ÇEVİRMEK ZORUNDA KALDIM”: Türkiye’nin ünlü sanatçısı Gökçe, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı “Çok dizi teklifi geldi. Dizilerde oynarsam müzik yapamam ya da konser veremem. Amacım meşhur olmak olmadığı için gelen iyi projeleri gerçekten içim gide gide geri çevirmek zorunda kaldım” dedi

Müzisyen bir babanın kızı olan Gökçe, bu avantajını hayallerini gerçekleştirmek için değerlendiren şanslı kişilerden. “Tuttu Fırlattı” ve “Ne Yapardım?” şarkılarının da aralarında bulunduğu pek çok hit parçaya imza atan Gökçe sanat hayatını anlattı.

Babanız da müzisyen. Müzik, çocukluğunuzdan beri hayatınızda. Bu yüzden size müziğe nasıl başladığınızı değil, hangi türde müzik yapacağınıza nasıl karar verdiğinizi sormak istiyoruz

Ben küçükken evimizde hep caz müzik çalardı. Babam bana cazı sevdirmeye uğraştı ama klasik caz dinlediği için bana ağır geliyordu sanırım. Piyano eğitimi aldım, 14 yaş civarında herkes gibi rock metal olayına daldım, sonra da davula aşık olup perküsyon ve davul dersi almaya başladım. Davulla birlikte birçok farklı müzik türünü de dinler oldu; R&B, hiphop gibi. Balkan müziği ise zaten hep dinlediğim bir türdü. Yine de ilk albümüm “Böğürtlenli Reçel” daha rock, ikinci albümüm “Beş Kuruş Yok” ise biraz underground tarzdaydı. Kendi bestelerim vardı. Daha sonra dedim ki; sevdiğim bütün müzikleri birleştireyim. Çünkü tek tip bir şeyden gerçekten zevk alamıyorum. Böylece eklektik bir şey yaptık; Balkan, rock, pop, arabesk… Hepsi var şu an müziğimde.

Tiyatro eğitimi sahnede durmayı öğretiyor

Oyunculuk eğitiminiz de var. Aynı zamanda sanat yönetmenliği okudunuz ve yaptınız. Bu tür projelerde yer almayı düşünüyor musunuz?

Kamera arkası çok zor; çok ağır bir tempoda çalışmanız gerekiyor ve bence müzisyenlikle yürütülmesi imkansız. Ama kendi kliplerimde sanat yönetmenliği yapıyorum ve çok da zevk alıyorum. Bu şekilde kendi hayal ettiğime çok yakın bir şey çıkıyor ortaya. Oyunculuğa gelirsek. Çok dizi teklifi geldi. Dizilerde oynarsam müzik yapamam ya da konser veremem. Amacım meşhur olmak olmadığı için gelen iyi projeleri gerçekten içim gide gide geri çevirmek zorunda kaldım. Ama en büyük hayalim, müzikli oyun ya da müzikalde yer almak. Tiyatro eğitimi almamın ilk nedeni oydu; sahnede durmayı öğretiyor tiyatro eğitimi.

“İyi bir anne olacağıma eminim”

İleride çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Nasıl bir anne olacağınızı hayal ediyorsunuz?

Özgürlüğüme çok düşkünüm ve kendimi bir başka canlıya tamamıyla vermeye henüz hazır değilim. Ama çocukları çok seviyorum, ileride anne olursam kendimi çocuğuma adayacağımı biliyorum. Kesinlikle en az 1,5-2 yıl çalışmam… Zaten bebek bakımı konusunda epeyce bilgiliyim; kuzenlerimin bebeklerine bakıyorum çünkü. İyi bir anne olacağıma eminim. Ayrıca çok paranoyak olurum. Kesinlikle hazır mama kullanmam, elimden geldiğince iyi beslenmesini isterim. Mutfak robotuna sebzeleri atmak çok zor bir şey mi? Ayrıca açık havada, çimenlerde, yeşilliklerde koşsun isterim.

Bir dönem Pınar Kido’nun reklam yüzüydünüz… Süt ürünlerine meraklısınız sanırım.

Pınar’ın ürünlerini gerçekten çok seviyorum ve sıklıkla tüketiyorum. Zaten sevmediğim, kullanmadığım bir ürünün kampanyasında yer almak yapabileceğim bir şey değil. O dönem çocuklarla birlikte çok güzel eğlendiğimizi söyleyebilirim… Pınar Süt, yoğurt, ayran vazgeçilmezimdir; çok tüketirim. Annem bana küçükken her sabah süt, çiğ yumurta ve bal karışımı yapar, öyle gönderirdi okula. Bunun çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bu yüzden sağlıklı bir bünyem var, çok az hastalanırım.