K-Pet 1.Lig’de geçtiğimiz hafta tamamlanan “Kırmızı” grubun ardından dün de “Beyaz” grup bitti ve play-off’ta Süper Lig’e çıkma mücadelesi verecek takımların eşleşmeleri belirlendi

Kırmızı Grup maçlarının geçtiğimiz hafta tamamlandığı K-Pet 1.Lig’inde, Beyaz grup maçları da dün sona erdi. Her iki grupta da şampiyon olan takımlar bitime 1 hafta kala kupalarını almışlardı ve gözler Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın kim olacağının belli olacağı play-off’a kalacak takımlara çevrilmişti.

Kırmızı Grup’ta şampiyon olan M.A. Yeşilova’nın ardından Göçmenköy ikinci sırada, Yeniboğaziçi de üçüncü sırada lig maratonunu tamamlayan takımlar olmuştu. Beyaz Grubun son maçları da dün oynandı ve şampiyon Ozanköy’ün ardından Gönyeli ikinci, Esentepe de üçüncü sırada grup aşamasını tamamladı.

Lig mücadelelerinin tamamlanması ile play-off eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

İlk buluşma 8 Nisan’da

Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım olmak için mücadele edecek ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar çapraz eşleşmelerle karşılaşacaklar ve ilk karşılaşmaların galipleri 1 hafta sonra bu kez Süper Lig’e yükselebilme play-off final maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçların 8 Nisan’da oynanacağı play-off’ta final maçı 15 Nisan’da yapılacak.

Play-off eşleşmeleri şöyle:

8 Nisan Cumartesi

Göçmenköy-Esentepe

Gönyeli-Yeniboğaziçi