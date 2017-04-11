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11 Nisan 2017

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Göçmen kadınları tam yol

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Göçmen kadınları tam yol
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Kadınlar Futbol Ligi’nde 2. hafta tamamlandı. Göçmenköy deplasmanda Geçitkale’yi 2-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan tek takım oldu ve 6 puanla zirvede yer aldı.

 

Mağusa Spor Akademisi ligin zayıf takımı Mesarya karşısında 15-0 kazanarak ikinci haftayı 4 puanla tamamlarken, iki haftada 30 gol yiyen Mesarya dikkat çekti.

Gönyeli ise çekişmeli bir maç sonunda Çanakkale’yi 3-2 mağlup etti.

 

  1. Hafta Sonuçları:

Gönyeli-Çanakkale: 3-2

Geçitkale-Göçmenköy: 1-2

Mesarya-M.S. Akademisi: 0-15

 

  1. Hafta Programı

16 Nisan Pazar

11.00     Maraş Stadı                                          M.S. Akademisi-Çanakkale

11.00     Göçmenköy Stadı                                Göçmenköy-Gönyeli

11.00     Turunçlu Hasan Bardakko Stadı        Mesarya-Geçitkale

 

Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takımlar                O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.Göçmenköy       2             2             0             0             14           1             13           6

2.M.S.Akademisi  2             1             1             0             19           4             15           4

3.Gönyeli              2             1             1             0             7             6             1             4

4.Çanakkale          2             1             0             1             3             3             0             3

5.Geçitkale           2             0             0             2             1             3             -2            0

6.Mesarya             2             0             0             2             0             27           -27          0

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