Göçmen kadınları tam yol

Kadınlar Futbol Ligi’nde 2. hafta tamamlandı. Göçmenköy deplasmanda Geçitkale’yi 2-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan tek takım oldu ve 6 puanla zirvede yer aldı.

Mağusa Spor Akademisi ligin zayıf takımı Mesarya karşısında 15-0 kazanarak ikinci haftayı 4 puanla tamamlarken, iki haftada 30 gol yiyen Mesarya dikkat çekti.

Gönyeli ise çekişmeli bir maç sonunda Çanakkale’yi 3-2 mağlup etti.

Hafta Sonuçları:

Gönyeli-Çanakkale: 3-2

Geçitkale-Göçmenköy: 1-2

Mesarya-M.S. Akademisi: 0-15

Hafta Programı

16 Nisan Pazar

11.00 Maraş Stadı M.S. Akademisi-Çanakkale

11.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Gönyeli

11.00 Turunçlu Hasan Bardakko Stadı Mesarya-Geçitkale

Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Göçmenköy 2 2 0 0 14 1 13 6

2.M.S.Akademisi 2 1 1 0 19 4 15 4

3.Gönyeli 2 1 1 0 7 6 1 4

4.Çanakkale 2 1 0 1 3 3 0 3

5.Geçitkale 2 0 0 2 1 3 -2 0

6.Mesarya 2 0 0 2 0 27 -27 0