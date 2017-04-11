Göçmen kadınları tam yol

Kadınlar Futbol Ligi’nde 2. hafta tamamlandı. Göçmenköy deplasmanda Geçitkale’yi 2-1 mağlup ederek 2’de 2 yapan tek takım oldu ve 6 puanla zirvede yer aldı.
Mağusa Spor Akademisi ligin zayıf takımı Mesarya karşısında 15-0 kazanarak ikinci haftayı 4 puanla tamamlarken, iki haftada 30 gol yiyen Mesarya dikkat çekti.
Gönyeli ise çekişmeli bir maç sonunda Çanakkale’yi 3-2 mağlup etti.
- Hafta Sonuçları:
Gönyeli-Çanakkale: 3-2
Geçitkale-Göçmenköy: 1-2
Mesarya-M.S. Akademisi: 0-15
- Hafta Programı
16 Nisan Pazar
11.00 Maraş Stadı M.S. Akademisi-Çanakkale
11.00 Göçmenköy Stadı Göçmenköy-Gönyeli
11.00 Turunçlu Hasan Bardakko Stadı Mesarya-Geçitkale
Kadınlar Ligi Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1.Göçmenköy 2 2 0 0 14 1 13 6
2.M.S.Akademisi 2 1 1 0 19 4 15 4
3.Gönyeli 2 1 1 0 7 6 1 4
4.Çanakkale 2 1 0 1 3 3 0 3
5.Geçitkale 2 0 0 2 1 3 -2 0
6.Mesarya 2 0 0 2 0 27 -27 0