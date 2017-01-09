Gmail kullananlara çok önemli uyarı

Gmail hesabınızın şifresini mi unuttunuz? İşte Gmail hesabınızın şifresini kurtarmak ya da yeni şifre almak için izlemeniz gereken adımlar…

Düzenli aralıklarla “Gmail şifremi unuttum” veya “eposta şifremi unuttum” diyenlerden misiniz? Farklı sitelere ait şifreleri aklınızda tutmaya çalışırken, sıkça girmediğiniz bir sitenin şifresinin aklınızdan bir anda çıkması sık rastlanan bir durum. Aslında parola yöneticileri bu gibi durumlar için var; ancak güvensiz yöntemlerde devam etmek konusunda ısrarcıysanız ve Gmail şifrenizi (veya Google şifrenizi) unuttuysanız, onu sıfırlamanın yolunu aşağıda size açıklıyoruz.

İşte Gmail eposta şifresini veya kullanıcı adını unutanların yapması gerekenler:

Gmail Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

1. accounts.google.com/signin/recovery adresini tarayıcınıza yazın ve Enter’a basın. Hesap bilgilerinizi girmeden adres çubuğunda kilit işaretinin görünmesine ve adresin doğru olmasına dikkat edin.

2. Kurtarma seçenekleriniz, hesap ayarlarınıza, telefon numaranızı eklemiş olmanıza vs. göre değişiklik gösteriyor. Ekrandaki talimatları takip edin. Hesabın size ait olduğunu doğrulamanız için size bazı sorular sorulacak. Hepsine doğru cevapları veremiyorsanız bile, mümkün olduğunca doğru cevap vermeye çalışın.

Google’ın size sorabileceği sorular arasında şunlar var:

Önceki parolanız

2 adımlı doğrulama kodu

Telefon numaranız

Hesap kurtarma için seçtiğiniz ikincil eposta adresi

Güvenlik sorusunun cevabı

Gmail veya hesabınızı açtığınız tarih

3. Parolanızı sıfırlayın. Bu hesapta ve başka hesaplarda daha önce kullanmadığınız güçlü bir parola seçin. Güçlü bir parola, büyük ve küçük harflerden, rakamlardan oluşmalı, tahmin edilebilir kelimeler ve sayılar içermemelidir. Bunun için Google’dan yardım alabilirsiniz.

Yeni Gmail Şifresi Nasıl Alınır?

Parolanızı unutmadıysanız, tüm yapmak istediğiniz parolanızı değiştirmek ise, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli.

1. Hesabım sayfasına gidin (kilit simgesinin varlığına dikkat edin).

2. “Oturum açma ve güvenlik” altındaki “Google’da oturum açma” seçeneği üzerine tıklayın.

3. “Şifre” üzerine tıklayın; eski parolanızı girmeniz istenebilir. Bunun ardından yeni parolanızı belirleyebileceksiniz.

İleride Sorun Yaşamamak İçin

Parolanızı unuttuğunuzda hesabınızı kolayca kurtarmak için Hesabım sayfasında Kişisel bilgiler bölümünde ikincil bir eposta belirtmenizde ve telefon numaranızı girmenizde fayda var.

Ek güvenlik için iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmenizi öneriyoruz. Bunu yaptığınızda herhangi biri, parolanızı öğrense bile telefonunuza sahip olmadığı için hesabınıza giremeyecek.