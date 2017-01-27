Gmail o dosyaları bir bir engelleyecek!

Yazılım uzmanlarının pek hoşuna gitmeyecek bu karar, her ne kadar yaygın olarak olmasa bile, kötü amaçlar için kullanılan JavaScript dosyalarının önüne geçebilmek için gayet yerinde ve etkili.

shiftdelete.net’in haberine göre bu bağlamda getirilecek bu engelin sıkıştırılmış (“.zip, .tgz, .rar .gz .bz2” gibi) dosyaları da kapsadığını belirtmekte yarar var. Yani siz sıkıştırılmış bir dosya içerisinde JavaScript eki göndermeye çalışsanız bile yine aynı şekilde bunu yapamayacağını belirten aşağıdaki görselde bulunan uyarı ile karşılaşacaksınız.

Son olarak eğer siz de sık sık Gmail üzerinden JavaScript eki gönderenlerdenseniz ve 13 Şubat’tan sonra da buna devam etmek istiyorsanız, göndermek istediğiniz dosyayı Google Drive’a yükleyip link paylaşmanız yeterli olacaktır.